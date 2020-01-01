الحكومة الإسرائيلية تناقش اليوم فرض إغلاق ثالث

القدس المحتلة /سما/

تناقش الحكومة الإسرائيلية اليوم الأربعاء توصية وزارة الصحة لفرض سلسلة من القيود والتشديدات الجديدة في ظل ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد والذي تخطى حاجز الـ 28 ألف إصابة، وهو الثالث الذي يفرض منذ الإعلان عن انتشار الفيروس في البلاد في آذار/مارس الماضي.



وأفادت قناة "كان" العبرية، بأنه من المتوقع خلال هذا الإغلاق الذي سيستمر لمدة ثلاثة أو أربعة أسابيع أن يشمل جهاز التعليم والطفولة المبكرة وإغلاق المراكز التجارية، وسيمنع الابتعاد أكثر من كيلومتر واحد عن المنزل.



وأشارت القناة إلى أن وزارة الصحة ترى أنه لن يتم الخروج من هذا الإغلاق حتى ينخفض معدل الإصابات إلى 1000 حالة يوميًا.



وكانت القناة الإسرائيلية، قد كشفت مساء أمس أنه تم الاتفاق بين رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش بيني غانتس، على ضرورة البدء بإغلاق ثالث في الدولة لكنهما اختلفا بشأن موعد بدئه، في حين يرى نتنياهو ووزارة الصحة أنه يجب البدء بالإغلاق في غضون أيام قليلة، بينما يرى غانتس بأنه يجب أن يبدأ في وقت لاحق حتى يكون لدى الجمهور الوقت الكافي للاستعداد له.



وفي مقابلة مع القناة، قال المسؤول الحكومي عن مكافحة كورونا بروفيسور نحمان آش: "إن الوضع مقلق. توجد قفزة نوعية في ارتفاع معدل الإصابات، ويوجد أكثر من 500 مريض في حالة حرجة في المستشفيات. هذا يتطلب منا فرض إغلاق فوري. ونأمل أن يفهم الجمهور أن هذا مهم ونأمل جميعًا أن يكون آخر إغلاق".



وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، تسجيل 3,251 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، خلال 24 ساعة الماضية، بعد إجراء 53,034 اختبارًا، أظهرت النتائج أن 5.7 % منها موجبة، وهو أعلى معدل يسجل في البلاد، فيما بلغت حصيلة الإصابات النشطة 28,960 إصابة، وبلغت وفيات كورونا 3,136 حالة وفاة.