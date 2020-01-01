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"نفتالي بينيت" يعتزم الترشح إلى رئاسة الحكومة الإسرائيلية

الأربعاء 23 ديسمبر 2020 03:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
"نفتالي بينيت" يعتزم الترشح إلى رئاسة الحكومة الإسرائيلية



القدس المحتلة /سما/

يعتزم عضو الكنيست، نفتالي بينيت، رئيس حزب يمينا، عقد مؤتمر صحفي، مساء الأربعاء، والإعلان عن ترشحه لرئاسة الحكومة الإسرائيلية في انتخابات الكنيست الـ24، وذلك بعد حل الكنيست الـ23 الليلة الماضية.
 
وقبل أسابيع قليلة فقط، كان بينيت يحتل مكانة عالية في استطلاعات الرأي، حيث أشارت بعضها إلى احتمال حصوله على أكثر من 20 مقعدًا في انتخابات مستقبلية ودفع "يمينا" ليصبح ثاني أكبر حزب في الكنيست.
 
ومع ذلك، يبدو أن انشقاق "جدعون ساعر" عن حزب "الليكود" قد وجه ضربة قاسية لفرص "يمينا" الانتخابية، حيث احتل أحد الاستطلاعات الأخيرة المركز الرابع في 13 مقعدًا، خلف يش عتيد (16)، نيو هوب (18)، والليكود بـ 29 مقعدًا.
 
بالإضافة إلى ذلك، كشف استطلاع آخر أُجري لصالح قناة "كان'' أن 23٪ فقط من المستطلعين يودون رؤية بينيت كرئيس للحكومة، مقابل 39٪ يؤيدون نتنياهو و36٪ يفضلون جدعون ساعر.

#الكنيست الإسرائيلي #نفتالي بينت #الحكومة الاسرائيلية #انتخابات الكنيست

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