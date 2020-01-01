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خليفة يضع أعضاء اللجنة البرلمانية البولندية في صورة آخر التطورات السياسية

الأربعاء 23 ديسمبر 2020 02:38 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

وضع سفير دولة فلسطين لدى بولندا محمود خليفة، أعضاء اللجنة البرلمانية البولندية في صورة آخر التطورات السياسية.

وأكد خليفة خلال اجتماعه مع رئاسة اللجنة البرلمانية البولندية للتعاون مع فلسطين بمشاركة عضو البرلمان رئيس اللجنة النائب ماتشيي كونيتشني، وعضو البرلمان الرئيس بالشراكة للجنة ايفا كوودجي، عبر تقنية الفيديو كونفرنس، مضي القيادة الفلسطينية قدماً في البحث عن طرق سلمية لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، استناداً على قرارات الشرعية الدولية، وهذا ما عبر عنه الرئيس محمود عباس خلال خطابه الأخير ورسالته التي بعث بها للأمين العام للأمم المتحدة  بدعوته لعقد مؤتمر دولي لإنهاء الصراع بعيداً عن الاحتكار الأميركي المنحاز لجانب اسرائيل.

وعبر عن تقدير دولة فلسطين للمواقف الثابتة التي تعبر عنها بولندا تجاه القضية الفلسطينية على الصعيد الثنائي وفي المؤسسات الدولية، داعياً الى ضرورة اسناد التوجهات الفلسطينية بالدعم المطلوب من كافة الدول المحبة للسلام ومنها بولندا.

وأوضح خليفة أنه رغم جائحة كورونا فإن العلاقات الثنائية تسير في الاتجاه الصحيح ومنها انعقاد المشاورات السياسية على مستوى وزارتي الخارجية في فلسطين وبولندا، وإنجاز مشاريع اتفاقيات التعاون مع وزارتي التعليم العالي والزراعة.

واتفق الجانبان على انجاز مجموعة من الفعاليات المشتركة بعد تخطي العالم أزمة فيروس كورونا، سعياً لتعزيز العلاقات الفلسطينية البولندية.

وقدم السفير خليفة تعازيه وكادر السفارة بوفاة عضو البرلمان السابق وعضو المجموعة السابق ماتشي غروبسكي الذي توفي بعد اصابته بفيروس كورونا.

#فلسطين #سفير #بولندا #فيروس كورونا

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