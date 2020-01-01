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مشاهدة مباراة الأهلي وسونيديب بث مباشر .. قناة النادي الأهلي

الأربعاء 23 ديسمبر 2020 02:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
مشاهدة مباراة الأهلي وسونيديب بث مباشر .. قناة النادي الأهلي



القاهرة / سما

ننشر لكم متابعينا في مصر والوطن العربي، رابط مشاهدة مباراة الأهلي وسونيديب بطل النيجر بث مباشر في إطار منافسات ذهاب الدور الثاني المؤهل إلى مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

مباراة الأهلي وسونيديب مباشر تبث على قناة النادي (Al-Ahly Club TV) عبر يوتيوب، إذ بدأت صاحبة الحقوق الحصرية في الاستيديو التحليلي للقاء قبل انطلاقه بساعتين كاملتين.

وقال أيمن شوقي في بداية الاستيديو: العاشرة يا أهلي، الفريق يطمع في استمرار الفوز والمكسب وإدخال الفرحة والسعادة على المشجعين، مؤكدا أن مباراة اليوم بداية التتويج في البطولة الجديدة.

وأضاف: نادي القرن دائما وأبدا يسعد الجميع وعلى المستوى الأفريقي يسعد مصر كلها، فأنت لنا صاحب السعادة، كل بداية لها نهاية أجمل مع الأهلي، موضحا أنها منذ ثمانينات القرن الماضي.

مباراة الأهلي اليوم بث مباشر:

وتابع مذيع قناة النادي: نأمل في مواصلة التميز والأرقام القياسية وإضافة العاشرة إلى صندوق البطولات الأفريقية، لافتا إلى أنه لا يوجد فريق سوى الأهلي قادر على فعل ذلك الإنجاز الكبير.

وأفاد مراسل القناة بأن موسيماني  يتواصل مع الجهاز الفني للوقوف على التشكيل الأنسب لخوض لقاء سونيديب على أرضية متعبة، منوها إلى سعيه للخروج بدون إصابات قبل القمة المصرية.

وأردف إن مباراة الأهلي وسونيديب ربما تنتهي بنتيجة ثقيلة رغم صعوبة الملعب، مشيرة إلى أن بعثة النادي ستعود إلى القاهرة فيما سيقتصر الحضور الجماهيري على 150 فرد للجانبين.

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