  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

غزة: البراءة لمتهمين في قضية مقتل المواطن عمر أبو هويدي

الأربعاء 23 ديسمبر 2020 01:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: البراءة لمتهمين في قضية مقتل المواطن عمر أبو هويدي



غزة / سما /

قضت محكمة بداية دير البلح وسط قطاع غزة، اليوم الأربعاء، حكماً بالبراءة على مواطنين أدينوا بتهمة القتل قصدًا بالاشتراك، خلافًا لمواد القانون الفلسطيني.

وبرأت هيئة المحكمة المدانين بالتهمة المسندة إليهم في قضية مقتل المغدور عمر محمد أبو هويدي، حيث حكمت ببراءة جميع المتهمين لعدم كفاية الأدلة.

وجاء الحكم بعد عدة جلسات تم خلالها سماع بينات النيابة العامة وكذلك الدفاع.

يشار إلى أن المجلس الأعلى للقضاء يعمل ويتابع باهتمام إنجاز القضايا المحجوزة للحكم والقضايا الموسومة باللاصق الأحمر، لاسيما القضايا النوعية (قضايا القتل) والتي ما زالت منظورة أمام القضاء منذ عدة سنوات، وعدم السماح بإطالة إجراءات التقاضي وفي إطار احترام الحقوق والحريات والضمانات كافة وكفالة حق الدفاع عن المتهمين، تحقيقًا لسلامة وأمن المجتمع واستقراره الأهلي والاجتماعي.

#بداية دير البلح #غزة #قضايا القتل #البراءة

الأكثر قراءة اليوم

"الركن الشديد".. مناورة عسكرية ضخمة في قطاع غزة الأحد المقبل

تردد قناة الأهلي الجديد 2020 hd على النايل سات وجميع الأقمار

نورس ..من مدارس الأونروا في سورية إلى واحد من كبار الباحثين عن لقاح لفيروس كوفيد-19

مصادر: الوفد الامني المصري يصل قطاع غزة غدا للقاء قيادة حماس

تردد قناة الخرطوم الفضائية 2020 بث مباشر الناقلة لمباراة المريخ السوداني

وزير الدفاع الإيراني يكشف سبب اغتيال العالم النووي فخري زادة

وفاة شاب في ظروف غامضة بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

حرب

معاريف: الجيش يخطط لقتل 300 عنصر من "حماس" في كل يوم بالحرب القادمة

الصحة : 31 وفاة و2110 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في فلسطين

مصادر في حزب "أزرق أبيض": الحزب سيتفكك قبل انتخابات الكنيست

ترامب يتهم الجيش المصري باستخدام المساعدات الأمريكية لشراء معدات عسكرية روسية

الغرفة المشتركة

الغرفة المشتركة تعلن عن تنفيذ مناورات عسكرية مشتركة للمرة الأولى