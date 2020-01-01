غزة: البراءة لمتهمين في قضية مقتل المواطن عمر أبو هويدي

غزة / سما /

قضت محكمة بداية دير البلح وسط قطاع غزة، اليوم الأربعاء، حكماً بالبراءة على مواطنين أدينوا بتهمة القتل قصدًا بالاشتراك، خلافًا لمواد القانون الفلسطيني.

وبرأت هيئة المحكمة المدانين بالتهمة المسندة إليهم في قضية مقتل المغدور عمر محمد أبو هويدي، حيث حكمت ببراءة جميع المتهمين لعدم كفاية الأدلة.

وجاء الحكم بعد عدة جلسات تم خلالها سماع بينات النيابة العامة وكذلك الدفاع.

يشار إلى أن المجلس الأعلى للقضاء يعمل ويتابع باهتمام إنجاز القضايا المحجوزة للحكم والقضايا الموسومة باللاصق الأحمر، لاسيما القضايا النوعية (قضايا القتل) والتي ما زالت منظورة أمام القضاء منذ عدة سنوات، وعدم السماح بإطالة إجراءات التقاضي وفي إطار احترام الحقوق والحريات والضمانات كافة وكفالة حق الدفاع عن المتهمين، تحقيقًا لسلامة وأمن المجتمع واستقراره الأهلي والاجتماعي.