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مشاهدة مباراة هلال الأبيض ونامونجو بث مباشر في الكونفدرالية .. قناة عزام يوتيوب

الأربعاء 23 ديسمبر 2020 01:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
مشاهدة مباراة هلال الأبيض ونامونجو بث مباشر في الكونفدرالية .. قناة عزام يوتيوب



الخرطوم / سما

نقدم لكم متابعينا في السودان، اليوم الأربعاء، رابط مشاهدة مباراة هلال الأبيض السوداني ضد نامونجو التنزاني بث مباشر ضمن منافسات دور الـ32 في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية 2020.

مباراة هلال الأبيض ونامونجو التنزاني مباشر تبث من ملعب شمازي في تنزانيا على عدد من القنوات التنزانية، وذلك عند الساعة الرابعة مساء بتوقيت الخرطوم والقاهرة، الخامسة لدى السعودية وقطر.

ويرتدي فريق هلال الأبيض الزي الأزرق بالكامل، فيما نادي نامينجو اللون الليموني والأسود، فيما يتواجد الفريقين في غرف الملابس باستاد عزام عند الساعة الثالثة والنصف.

ولم يسبق أن التقى هلال الأبيض مع منافسه التنزاني أي مرة في التاريخ، إذ تعتبر مواجهة اليوم الأولى، علما أن لقاء الإياب بالسودان سيجري يوم الأربعاء 6 يناير 2021.

رابط مباراة هلال الأبيض مباشر:

وشدد مهند الطاهر كابتن هلال الأبيض، على جاهزية زملائه اللاعبين من أجل العودة بانتصار ونتيجة إيجابية أمام بطل تنزانيا، داعيا المشجعين إلى دعم الفريق في الموقعة.

وقال القائد الطاهر إن فريقه يسعى بكل ما يملك لتحقيق الفوز، لكن ننتظر دعوات عشاق ومحبي النادي وأن زملائه لديهم القدرة والموهبة والخبرة الكافية للتعامل مع الموقف.

وخيمت الأجواء الإيجابية على معسكر هلال الأبيض في تنزانيا، إذ استعد اللاعبون لجميع السيناريوهات منها التقدم والتأخر في النتيجة؛ تجهيزا للقاء المرتقب في السودان قريبا.

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