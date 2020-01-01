مكرمة رئاسية لجامعة القدس المفتوحة

رام الله / سما /

قدم الرئيس محمود عباس مكرمة إلى جامعة القدس المفتوحة، بتبرعه لصالح مباني فرع الجامعة في محافظة رام الله والبيرة.

وأعلنت الجامعة إطلاق اسم المناضل الوطني باسل عقل على أحد مبانيها في محافظة رام الله والبيرة، تكريسا لوفاء سيادته لرعيل قيادات الثورة الفلسطينية الذين ضحوا في سبيل تحرير فلسطين وإقامة الدولة المستقلة.

وتقدمت إدارة الجامعة وقطاعاتها بالشكر للرئيس على هذه المكرمة، وأكدت أنها ستبقى المؤازرة والداعم الدائم لسيادته في كل ما يسعى إليه لتحقيق حقوق شعبنا والمحافظة على ثوابته حتى قيام دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا.