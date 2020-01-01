  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مستوطنون ينصبون خيمة على أراضي دير جرير شرق رام الله

الأربعاء 23 ديسمبر 2020 01:40 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

نصب مستوطنون بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، خيمة على أراضي قرية دير جرير شرق رام الله.

وذكرت مصادر محلية، أن عدداً من المستوطنين نصبوا خيمة، وشرعوا بأعمال حفر بالمنطقة، ووضعوا صهريج مياه بالمكان، لافتة إلى أن الأهالي حاولوا التصدي لهم، إلا ان الاحتلال منعهم من الوصول إلى المنطقة.

وأشارت إلى أن المنطقة مستهدفة منذ سنوات من قبل المستوطنين، الذين يقومون برعي أغناهم في مزروعات، القرية الأمر الذي يسبب خسائر كبيرة للمزارعين.

يذكر أن الاحتلال استولى على معظم أراضي القرية، وأقام عليها مستوطنتي "كوكب الصباح، ورومنيم"، فيما ينفذ المستوطنون اعتداءاتهم بشكل مستمر على أهالي القرية وممتلكاتهم.

#مستوطنون #رام الله #دير جرير

الأكثر قراءة اليوم

"الركن الشديد".. مناورة عسكرية ضخمة في قطاع غزة الأحد المقبل

تردد قناة الأهلي الجديد 2020 hd على النايل سات وجميع الأقمار

نورس ..من مدارس الأونروا في سورية إلى واحد من كبار الباحثين عن لقاح لفيروس كوفيد-19

مصادر: الوفد الامني المصري يصل قطاع غزة غدا للقاء قيادة حماس

تردد قناة الخرطوم الفضائية 2020 بث مباشر الناقلة لمباراة المريخ السوداني

وزير الدفاع الإيراني يكشف سبب اغتيال العالم النووي فخري زادة

وفاة شاب في ظروف غامضة بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

حرب

معاريف: الجيش يخطط لقتل 300 عنصر من "حماس" في كل يوم بالحرب القادمة

الصحة : 31 وفاة و2110 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في فلسطين

مصادر في حزب "أزرق أبيض": الحزب سيتفكك قبل انتخابات الكنيست

ترامب يتهم الجيش المصري باستخدام المساعدات الأمريكية لشراء معدات عسكرية روسية

الغرفة المشتركة

الغرفة المشتركة تعلن عن تنفيذ مناورات عسكرية مشتركة للمرة الأولى