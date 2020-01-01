"كريم" تطلق تقرير توجهات العملاء والأعمال لعام 2020 في البلدان التي تعمل بها

غزة / سما /

أطلقت شركة كريم للنقل الذكي تقرير التوجهات السنوي لعام 2020 الخاص بتطبيقها الشامل ' Super App' الذي يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، وتسلط الضوء من خلاله على جميع الخدمات والمنتجات التي تقدمها ومجالات عملها، وذلك في ظل التغيرات التي يشهدها العملاء نتيجة وباء كوفيد-19، حيث نجحت الشركة في تسريع إطلاق تطبيقها الشامل' Super App' في بداية العام الجاري في إطار رسالتها الرامية إلى تبسيط الحياة اليومية.

وحافظت الشركة على حضورها في حياة العملاء رغم الظروف الاستثنائية التي شهدها العالم في عام 2020. حيث أطلقت تطبيق كريم الشامل 'Super App' في أبريل الماضي لتتيح لعملائها منصة موحدة تجمع خدماتها التي تتضمن التنقل عن طريق التطبيقات الذكية والتنقل بين المدن وتوصيل الطعام، بالإضافة إلى خيارات المستلزمات المنزلية وخيارات الدفع الرقمية وخدمات التوصيل.

كما سجلت كريم زيادة قدرها 9 أضعاف في عدد العملاء الذين يستخدمون خدمات متعددة عبر التطبيق الشامل'Super App'، وبخلاف الأعمال التجارية التي شهدت تراجعاً مع تفشي الوباء في أبريل الماضي، حققت كريم انتعاشاً ملحوظاً في جميع قطاعات عملها، حيث سجلت نمواً في خدمات نقل الأفراد بمقدار 10 أضعاف في بعض البلدان وخدمات نقل السلع (الطعام/المحلات التجارية/ التوصيل) بمقدار 4 مرات، وتضاعف حجم الخدمات المالية (تعبئة الرصيد/ تحويل الرصيد) وشهد التطبيق الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة حتى اليوم تسجيل أكثر من 48 مليون مستخدم ومليوني كابتن، الذين وصل زمن استخدامهم للتطبيق إلى 18,196,061,758 دقيقة.

وفي إطار تعليقه على نتائج العام الماضي، قال مدثر شيخة، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة كريم: "شكل هذا العام تحدياً بالنسبة للجميع بمن فيهم شركتنا، لكنه أتاح لنا في الوقت ذاته فرصة توسيع نطاق خدماتنا لتلبية احتياجات العملاء بصورة أفضل، سواء من خلال توصيل المستلزمات اليومية والطعام أو مساعدة الناس على التنقل بأمان في أصعب الأوقات، ونحن ممتنون لحصولنا على هذه الفرصة للمساهمة في تبسيط حياة عملائنا بفضل كل كابتن متفانٍ في فريقنا في الخطوط الأمامية".

وكان لشركة كريم في غزة العديد من المحطات الهامة من أبرزها العمل على تعزيز معايير الأمن والسلامة التي تضمن سلامة كباتنها وعملائها والتي تنوعت ما بين ضرورة ارتداء الكمامات واستخدام معقم اليدين ووضع فاصل بلاستيكي وتحديد عدد الركاب في كل رحلة.

وقد شهدت خدمات التوصيل تسارعاً كبيراً في العام المنصرم خاصة في ظل أزمة كورونا، كونها كانت أحدى الحلول التي ساهمت بتقليل تحركات المواطنين ومنع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا وقد قامت كريم بالتعاون مع شركائها من شركات ومطاعم وصيدليات ومحال تجارية بإطلاق حملة مشتركة توفر من خلالها خدمة التوصيل المجاني للزبائن أثناء فترة حظر التجوال والإغلاق الكلي والجزئي لبعض المناطق في قطاع غزة بهدف التسهيل على أهالي غزة للحصول على احتياجاتهم الرئيسية عن طريق خدمة التوصيل الأمر الذي ساهم في تقليل التجمعات بما يخدم جهود في وزارة الصحة في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد

حرصت كريم طوال العام على خدمة المجتمع ورد الجميل له في هذه الأوقات العصيبة، وتتطلع إلى العام المقبل في غاية الحماس مع إطلاق مفهوم العمل عن بعد، إذ تسعى لمواصلة توظيف المواهب في جميع أنحاء المنطقة وتوسيع محفظتها الرائدة من العروض والخدمات، والاهتمام بكباتنها الذين يشكلون الركيزة الأساسية لما تقدمه من خدمات. وفي الختام، تتوجه الشركة بخالص الشكر والامتنان للجميع على التزامهم بمعايير السلامة وتتمنى لهم عاماً جديداً حافلاً بالصحة والسعادة.