مشاهدة مباراة الهلال السوداني والأشانتي كوتوكو الغاني بث مباشر

الخرطوم / سما

أعلنت قناة الملاعب الرياضية، عن رابط مشاهدة مباراة الهلال السوداني ضد الأشانتي كوتوكو الغاني بث مباشر اليوم الأربعاء 23 ديسمبر 2020 في دوري أبطال أفريقيا.

مباراة الهلال السوداني والأشانتي كوتوكو مباشر تبث من ملعب (بابا يارا) في غانا على قناة صاحب الأرض باللغة الإنجليزية، وقناة الملاعب بالعربية بصوت معلق سوداني.

ويأمل الهلال السوداني بمواصلة مشواره في البطولة الأفريقية الأكبر، إذ يحاول بكل جهده حسم مباراة الأشانتي كوتوكو قبل حلول موعد لقاء الإياب على ملعبه في السودان.

ويعتبر الأشانتي كوتوكو فريقا بمواصلة هائلة، والمنافسة معه على أرض الميدان له نهكة خاصة، في وقت أكد الجهاز الفني للهلال، جاهزية للقاء والخروج بنتيجة كبيرة منه.

مباراة الهلال السوداني مباشر:

وأفاد مراقبون بأن الهلال السوداني هو الأفضل على الورق بهذه الموقعة، مشيرين إلى أنه يجب على اللاعبين بذل كل جهدهم لإرضاء المشجعين العاشقين خلف الشاشات.

ويعاني الهلال على الصعيد الهجومي، إذ تعدّ حصيلة الهدفين ليست جيدة مقارنة بحجم الخصوم، لكنه في الوقت نفسه يملك نجوما وأسماء بارزة قادرة على تحقيق إنجاز الصعود.

وحذر مراقبون من أن فريق الأشانتي كوتوكو ينتمي إلى قبيلة غانية معروفة بأعمال السحر والشعوذة، داعين إياهم لعدم الإلتفاف لمثل هذه الأمور التي تشتت التركيز غالبا.