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الحكومة تدين إرهاب المستوطنين المنظم ضد المواطنين وتدعو المجتمع الدولي لتوفير الحماية

الأربعاء 23 ديسمبر 2020 01:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحكومة تدين إرهاب المستوطنين المنظم ضد المواطنين وتدعو المجتمع الدولي لتوفير الحماية



رام الله / سما /

أدانت الحكومة، إرهاب المستوطنين المنظم ضد المواطنين في مختلف المناطق، والذي نجم عنه إصابة العديد منهم ، وتخريب ممتلكاتهم، وتحطيم السيارات في العديد من القرى والبلدات في الضفة الغربية.

كما أدانت مصادقة الحكومة الإسرائيلية الليلة الماضية على توفير منحة مالية تقدر بـ40 مليون شيقل لدعم المستعمرات في الضفة الغربية.

وحملت الحكومة في بيان للمتحدث الرسمي إبراهيم ملحم، اليوم الأربعاء، الحكومة الإسرئيلية كامل المسؤولية عن تلك الاعتداءات والتي تجري بغطاء من قوات الاحتلال، محذرة من العواقب الوخيمة التي قد تترتب على تكرار مثل تلك الاعتداءات الإرهابية.

واعتبرت الاستيطان بكل أشكاله غير شرعي، داعية المجتمع الدولي لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، والاضطلاع بمسؤولياته لإدانة التمدد الاستيطاني باعتباره يشكل جريمة حرب، لأن استمرار الاستيطان  وشرعنته من شأنه أن يقوض الجهود المبذولة  لتطبيق قرارات الشرعية، بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، ولا سيما القرار الدولي رقم (2334)الذي يدين الاستيطان ويدعو إلى وقفه.

#الحكومة #المستوطنين #المواطنين #المجتمع الدولي

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