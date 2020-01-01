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الصحة : 31 وفاة و2110 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في فلسطين

الأربعاء 23 ديسمبر 2020 12:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة : 31 وفاة و2110 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في فلسطين



رام الله / سما /

أعلنت الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة، اليوم الأربعاء، أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين بلغت 81.9%  فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 17.2%،  ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

وأشارت الكيلة خلال التقرير اليومي الخاص بتطورات تفشي فيروس (كورونا) المستجد في فلسطين، إلى أنه تم تسجيل 16 حالة  وفاة في الضفة الغربية " نابلس 1، قلقيلية 1، بيت لحم 1، جنين 3، طولكرم 1، الخليل 9"، وفي قطاع غزة 12 حالة وفاة، و3 وفيات في مدينة القدس. 

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "نابلس (163)، قلقيلية (31)، ضواحي القدس (88)، سلفيت (33)، طوباس (20)، بيت لحم (85)، جنين (139)، طولكرم (81)، أريحا (18)، الخليل (156)، رام الله (189)"، قطاع غزة (867)، وفي مدينة القدس (240) حالة. 

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي:  " نابلس (105)، قلقيلية (49)، طوباس (37)، سلفيت (37)، جنين (128)، طولكرم (114)، أريحا (17)، الخليل (240)، رام الله (280)"، قطاع غزة (580)، مدينة القدس (236). 

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 119 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 29 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

 

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