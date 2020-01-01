  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الخارجية: صمت المجتمع الدولي عن جرائم المستوطنين تعبير عن تخاذله وتخليه عن مسؤولياته

الأربعاء 23 ديسمبر 2020 12:40 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

قالت وزارة الخارجية والمغتربين، ان صمت المجتمع الدولي تجاه جرائم المستوطنين واعتداءاتهم على أبناء شعبنا، تعبير واضح عن تخاذله ومؤسساته الأممية، وتخليه عن مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية إزاء تلك الجرائم.

وأضافت الخارجية في بيان لها، اليوم الأربعاء، ان المجتمع الدولي مطالب بالتوقف عن الازدواجية في التعامل مع القضايا الدولية، وتطبيق القانون الدولي، في حال أراد الحفاظ على ما تبقى من مصداقيته فيما يتعلق بالأمن والسلم الدوليين، وحل الصراعات بالطرق السلمية، وتنفيذ المبادئ الأممية الواردة في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، خاصة تلك التي تتعلق بالحالة في فلسطين المحتلة.

وأدانت الوزارة الجرائم والاعتداءات التي يرتكبها المستوطنون في الضفة المحتلة، وترهيبهم للمواطنين الفلسطينيين، وتهديد حياتهم، من خلال رشق مركباتهم بالحجارة، ونصب الكمائن لهم، والاعتداءات الممنهجة على المقدسات المسيحية والإسلامية، وتخريب الممتلكات والمحاصيل الزراعية.

وأكدت ان الاعتداءات الاستيطانية الحالية، تأخذ طابعا منظما ومدروسا، بإشراف من الجمعيات والمنظمات الاستيطانية المتطرفة او ما تسمى بـ "شبيبة التلال ومجموعات "تدفيع الثمن"، التي تحميها قوات الاحتلال عند تنفيذها الاعتداءات على أبناء شعبنا، محذرة من انفجار الأوضاع نتيجة ذلك، وانعكاسها على فرص تحقيق السلام، على أساس مبدأ حل الدولتين.

وحملت الوزارة، حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن اعتداءات المستوطنين، معتبرة أنها جزء لا يتجزأ من المشروع الاستعماري التوسعي في ارض دولة فلسطين، وتعبير عن عمق انتشار الايديولوجية اليمينية المتطرفة لديها، وتحكمها بمفاصل صنع القرار فيها في ذات الوقت.

#الخارجية #المستوطنين #جرائم

الأكثر قراءة اليوم

"الركن الشديد".. مناورة عسكرية ضخمة في قطاع غزة الأحد المقبل

تردد قناة الأهلي الجديد 2020 hd على النايل سات وجميع الأقمار

نورس ..من مدارس الأونروا في سورية إلى واحد من كبار الباحثين عن لقاح لفيروس كوفيد-19

مصادر: الوفد الامني المصري يصل قطاع غزة غدا للقاء قيادة حماس

وزير الدفاع الإيراني يكشف سبب اغتيال العالم النووي فخري زادة

وفاة شاب في ظروف غامضة بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة

إسرائيل: وضع اليد على 4 ملايين دولار من إيران لحماس

الأخبار الرئيسية

مصادر في حزب "أزرق أبيض": الحزب سيتفكك قبل انتخابات الكنيست

ترامب يتهم الجيش المصري باستخدام المساعدات الأمريكية لشراء معدات عسكرية روسية

الغرفة المشتركة

الغرفة المشتركة تعلن عن تنفيذ مناورات عسكرية مشتركة للمرة الأولى

الصحة بغزة : تسجيل 12 وفاة و 867 اصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

p

الجزائر وتونس تمنعان "طائرة التطبيع الإسرائيلية" من التحليق في مجالهما الجوي