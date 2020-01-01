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مشاهدة مباراة الوحدات والحسين إربد بث مباشر .. الأردن الرياضية

الأربعاء 23 ديسمبر 2020 12:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
مشاهدة مباراة الوحدات والحسين إربد بث مباشر .. الأردن الرياضية



عمان / سما

أعلنت القناة الأردنية، عن رابط مشاهدة مباراة الوحدات ضد الحسين إربد بث مباشر اليوم الأربعاء 23 كانون أول / ديسمبر 2020 في الجولة 18 من الدوري الأردني للمحترفين.

مباراة الوحدات والحسين مباشر تبث هذا المساء من استاد الحسن في عمان على قناة الاتحاد الأردني والأردن الرياضية (Jordan Sport HD) بصوت المعلق الشاب أحمد الخلايله.

ويبدأ الاستيديو التحليلي لمباراة الحسين والوحدات عند الساعة السادسة مساءً على القنوات الناقلة، في حين يطلق الحكم صافرة بداية اللقاء في تمام 06:30 بتوقيت العاصمة عمان.

ويسعى الوحدات إلى تحقيق ذات نتيجة وهدف لقاء الذهاب حيث تفوق فيه على الحسين إربد بهدفين مقابل هدف، بالتالي اقترب من الوصول إلى الإنجاز ونيل لقب الدوري.

مباراة الوحدات اليوم مباشر:

ويأمل الوحدات في الوصول إلى النقطة 44 بعد موقعة اليوم، إذ يملك حاليا 41 بفارق ست نقاط أمام الجزيرة منافسه الوحيد، في حين يتواجد الرمثا بالترتيب الثالث 29 نقطة.

وحقق الحسين إربد نتائج مميزة هذا الموسم، إذ يحتل المركز الرابع برصيد 24 نقطة متفوقا على الفيصلي الذي يسعى إلى إزاحته من المربع الذهبي بعد أن فقد حظوظه في التتويج.

وينتظر الوحدات مباريات متوسطة المستوى، إذ يلعب الجولة القادمة ضد سحاب ثم الجزيرة والصريح والفيصلي، بينما يلتقي الحسين مع الرمثا وشباب الأردن والعقبة وسحاب.

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