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مشاهدة مباراة سحاب ومعان بث مباشر في الدوري الأردني 2020

الأربعاء 23 ديسمبر 2020 12:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
مشاهدة مباراة سحاب ومعان بث مباشر في الدوري الأردني 2020



عمان / سما

أعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم، عن رابط مشاهدة مباراة معان وسحاب بث مباشر اليوم الأربعاء 23 ديسمبر 2020 ضمن منافسات الأسبوع الثامن عشر من دوري المحترفين.

مباراة سحاب ومعان مباشر تبث من استاد الملك عبدالله الثاني على القناة الأردنية الرياضية الأولى (Jordan Sport HD) ومنصات الاتحاد الأردني بصوت المعلق عماد قطيش.

وأفاد الاتحاد بأن هذا اللقاء يبدأ في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت العاصمة عمان والقاهرة والقدس، إذ يسعى كل فريق لخطف النقاط الثلاث مع اقتراب نهاية المسابقة المحلية.

ويأمل مشجعو سحاب أن ينجح اللاعبون في تكرار نفس السيناريو الذي تم في موقعة الذهاب، حينما تفوقوا على معان بهدف دون مقابل سجله اللاعب يزن عبدالله النعيمات.

مباراة معان وسحاب مباشر:

وتعتبر هذه المواجهة الرابعة في التاريخ بين الفريقين، إذ يملك سحاب أفضلية واضحة؛ كونه تفوق مرتين بنتيجة (1-0)، وفاز معان مرة واحدة (2-0) ولم يتعادلا بشكل نهائي.

ويملك سحاب في رصيده بجدول ترتيب الدوري الأردني 14 نقطة في المركز الحادي عشر وقبل الأخير، بينما يحتل معان الترتيب التاسع برصيد 19 نقطة بفارق الأهداف خلف الصريح.

ويستعد سحاب في الأسبوع الثامن عشر للعب ضد الوحدات ثم الرمثا وشباب الأردن والحسين، في حين يواجه معان نظيره الجزيرة قبل موقعة الصريح والفيصلي والأهلي.

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