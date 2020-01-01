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مباراة الاتحاد المنستيري ضد الأهلي طرابلس بث مباشر في أفريقيا

الأربعاء 23 ديسمبر 2020 12:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
مباراة الاتحاد المنستيري ضد الأهلي طرابلس بث مباشر في أفريقيا



تونس / سما

ننشر لكم رابط مشاهدة مباراة الأهلي طرابلس الليبي ضد الاتحاد المنستيري التونسي بث مباشر اليوم الأربعاء 23 ديسمبر 2020 في ذهاب دور 32 في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

مباراة الاتحاد الليبي التونسي والأهلي الليبي مباشر تنقل من ملعب مصطفى بن جنات في تونس على القناة الوطنية التونسية (Television Tunisienne 1) ومنصاتها العديدة.

وتجري مباراة الاتحاد والأهلي في الكونفدرالية في سياق يوم كروي شاق، يشهد لقاء جراف دي داكار السنغالي وسان بيدرو العاجي، اونزي برافوش الأنغولي ضد موتيما ييمبي من الكونغو.

مباراة الأهلي الليبي والاتحاد المنستيري مباشر:

وتعتبر هذه المواجهة التاريخية الأولى بين الفريقين التونسي والليبي، إذ يسعى كل طرف إلى تأكيد أفضليته والخروج بنتيجة إيجابية قبل حسم التأهل في موقعة الإياب في ليبيا.

ويملك الفريقان العديد من النجوم بالإضافة إلى طاقم تدريبي على أعلى مستوى، الأمر الذي يؤكد أهمية اللقاء على جميع الأصعدة المحلية والقارية في القارة الأفريقية السمراء.

ومن المقرر أن تلعب مباراة الإياب بين الاتحاد المنستيري والأهلي طرابلس يوم الأربعاء السادس من شهر يناير 2021، على ملعب الأخير، فيما لم تحسم قضية جضور الجمهور بعد.

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