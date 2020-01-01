مصادر في حزب "أزرق أبيض": الحزب سيتفكك قبل انتخابات الكنيست

القدس المحتلة / سما /

يرى مسؤولون رفيعون في حزب "ازرق أبيض" ان حزبهم لن يخوض الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية القادمة وان الحزب سيتفكك، غير ان رئيس الحزب بيني غانتس يؤكد انه سيخوض الانتخابات.

ويقول هؤلاء المسؤولون ان حزب أزرق أبيض" سيتفكك ولن تصمد لغاية موعد الانتخابات القادمة. ويضيف هؤلاء ان الشخصية الثانية في الحزب، غابي اشكنازي الذي يشغل منصب وزير الخارجية في الحكومة الحالية، ينوي الانسحاب من الحياة السياسية، وكذلك آفي نيسانكورن، الذي يشغل منصب وزير القضاء في الحكومة الحالية، ويعتبر من أبرز الشخصيات في الحزب، ينوي هو الآخر الانسحاب من الحياة السياسية.

يشار الى ان استطلاعات الرأي الانتخابية التي تجرى مؤخرا تمنح حزب "أزرق أبيض" نتائج متقلبة غير ان أفضل ما حصل عليه الحزب في هذه الاستطلاعات الانتخابية هو ستة مقاعد في الكنيست القادمة.

هذا ومن المعروف ان عدد نواب حزب "أزرق أبيض" المنضوي تحت راية الائتلاف الحكومي مع حزب الليكود برئاسة نتنياهو، هو 14 نائبا، بعدما وقع الانشقاق الكبير في الحزب أدى الى انفصال حزب "يش عتيد" برئاسة يائير لابيد وحزب "تيلم" برئاسة موشيه يعلون، عن التحالف الانتخابي الذي حصل على 33 مقعدا في الكنيست الاخيرة.

على صعيد متصل أظهر استطلاع اسرائيلي أجرته "Politics Panel" واستطلاع Menachem Lazar ، الذي نُشر اليوم (الأربعاء) ، الاتجاهات البارزة في النظام السياسي إلاسرائيلي عقب حل الكنيست أمس والتوجه إلى انتخابات جديدة في مارس .

ويؤكد استطلاع إذاعة 103FM حسب صحيفة معاريف الإسرائيلية الاتجاه القائل بأن جدعون ساعر قادر على تشكيل حكومة بدون الليكود وبنيامين نتنياهو ، إلى جانب الصعوبة الكبيرة التي يواجهها رئيس الوزراء في النجاح في المهمة من دون انضمام حزب "أمل جديد" الذي أسسه عضو الكنيست السابق الذي انشق عن الليكود، غدعون ساعر،

وحافظ الليكود على قوته منذ الفترة الأخيرة وحصل على 28 مقعدًا ، بينما حزب "امل جديد" برئاسة ساعر، بـ 18 مقعدًا . هناك مستقبل تم تعزيزه قليلاً بـ 15 مقعدًا ، بينما يمينا يحصل على 14 مقعدًا بينما تفوز القائمة المشتركة بـ 11 مقعدًا. وفاز الحزبان الأرثوذكسيان المتطرفان(شاي ويهوداة هتوراه) بثمانية مقاعد لكل منهما ، وفاز يسرائيل بيتنا بزعامة أفيغدور ليبرمان بسبعة مقاعد ، وحزب ميرتس بستة مقاعد ، بينما من المتوقع أن يحصل حزب أزرق أبيض على خمسة مقاعد فقط.

وبحسب نتائج الاستطلاع ، فإن جدعون ساعر لديه القدرة على تشكيل حكومة بدون الليكود ، لكن هذه ليست مهمة بسيطة على الإطلاق. واعتمادا على النتائج ، سيحتاج ساعر أيضا إلى "ميرتس" وربما حتى دعم من القائمة المشتركة من أجل النجاح في الفوز بتفويض لتشكيل الحكومة.

ويتبين من هذا الاستطلاع، أن بإمكان ساعر تشكيل ائتلاف من 63 عضو كنيست من دون الليكود، في حال انضم إلى ائتلافه "ييش عتيد" و"يمينا" والأحزاب الحريدية، وسيتألف ائتلاف كهذا من 70 عضو كنيست في حال انضمام "يسرائيل بيتينو" برئاسة أفيغدور ليبرمان. وستكون هذه حكومة يمين بامتياز، خلافا لتصريحات نتنياهو.

بينما حصل حزب الليكود على 28 مقعدًا ، وشاس ويهوداة هتوراة بـ 8 مقاعد ، وبالتالي فإن كتلة اليمين بقيادة نتنياهو تفوز بـ 44 مقعدًا فقط. 14 مقعدا وليس لديها القدرة على تغيير الخريطة السياسية.

وقالت وسائل إعلام إن رئيس تحالف أحزاب اليمين المتطرف، نفتالي بينيت، سيدلي بتصريح، مساء اليوم، ويتوقع أن يعلن من خلاله بأنه سينافس على رئاسة الحكومة في الانتخابات القريبة.

وحلّ الكنيست نفسه تلقائيا، مع انتهاء المهلة القانونية لإقرار الميزانية العامة الإسرائيلية، منتصف ليل الثلاثاء - الأربعاء، وذلك في ظل الفشل في تمرير مشروع لتأجيل المصادقة على الميزانية، وانهيار الائتلاف الحاكم.

ومن المقرر إجراء جولة الانتخابات القادمة في 23 آذار/ مارس 2021، لتكون الرابعة التي تشهدها إسرائيل في غضون عامين، لتقتصر ولاية حكومة الوحدة بين الليكود و"كاحول لافان"، على 7 أشهر فقط.