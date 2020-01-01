خالد يهنئ الإخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد

رام الله / سما /

وجه تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين التهنئة للإخوة المواطنين المسحيين في فلسطين وفي بلدان المشرق العربي وفي المهجر بحلول عيد الميلاد المجيد.

وأضاف "من بيت لحم ، مهد السيد المسيح ومن الناصرة في الجليل يتهيأ الفلسطينيون لاستقبال عيد ميلاد السيد المسيح وسط أجواء من الفرح بهذه المناسبة وأجواء من الغضب ، حيث يعكر الاحتلال الاسرائيلي وتعكر تدابيره وممارساته على الارض وممارسات عصابات المستوطنين ومنظمات الارهاب اليهودي في المستوطنات والبؤر الاستيطانية صفو احتفالات هذا العام ، مثلما عكرت صفو احتفالات الاعوام الماضية".

وتابع قائلا : ومن مدينة بيت لحم بشكل خاص وفلسطين بشكل عام يطل الفلسطينيون هذه الايام على العالم يذكرون شعوبه ودوله برسالة العدل والمحبة والسلام ، التي حملها السيد المسيح، وهم يحلمون بانتصارهم في معركة العدالة الانسانية والتحرر من الاحتلال والعدوان ومعركة العودة والاستقلال، ويحملون في الوقت نفسه مشاعر الاخوة والمحبة والمصير الواحد لمسيحيي المشرق العربي في مصر والعراق وسورية ولبنان ، الذين شكلوا على امتداد تاريخهم مع اخوانهم المسلمين وجه حضارة المنطقة وكانوا على امتداد السنوات الماضية هدفا لإرهاب أسود يستهدف اقتلاعهم من ارض آبائهم وأجدادهم وما يترتب على ذلك من تحويل المنطقة الى صحراء موحشة ، على غير ما كانت عليه على امتداد تاريخها المجيد .

وأكد خالد في هذه المناسبة المجيدة على المصير المشترك لأبناء الشعب الفلسطيني على اختلاف انتماءاتهم السياسية وطوائفهم وانتماءاتهم الروحية مسيحيين ومسلمين.

ودعا الجميع الى نبذ نزعات التعصب والكراهية والى استلهام معانيها الانسانية والوقوف صفا واحدا في مواجهة التحديات وفي وجه سياسة حكومة تل ابيب اليمينية المتطرفة المعادية للسلام ورسالة السيد المسيح في العدالة والتسامح والسلام وفي وجه جميع السياسات والمخططات المعادية والتي تستهدف النيل من الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة .