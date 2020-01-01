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الغرفة المشتركة تعلن عن تنفيذ مناورات عسكرية مشتركة للمرة الأولى

الأربعاء 23 ديسمبر 2020 10:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الغرفة المشتركة تعلن عن تنفيذ مناورات عسكرية مشتركة للمرة الأولى



غزة / سما /

أعلنت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية ، صباح اليوم الأربعاء 23 ديسمبر 2020 ، عن جهوزيتها لتنفيذ مناورات عسكرية مشتركة للمرة الأولى.

وقالت الغرفة في بيان صحفي، "نعلن جهوزيتنا لتنفيذ مناورات عسكرية مشتركة للمرة الأولى، سنعلن رسمياً عن تفاصيلها وتوقيتاتها وفق مقتضيات الميدان".

وأضافت أنه "في إطار تعزيز التعاون والعمل المشترك بين فصائل المقاومة الفلسطينية، وتجسيداً لجهودها في رفع جهوزيتها القتالية بشكل دائم ومستمر، ونتاجاً لحجم الاستعدادات القتالية التي تقوم بها".

ودعت الجميع إلى التحلي بالمسؤولية وأخذ المعلومات بهذا الخصوص من مصادرها الرسمية.

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