الغرفة المشتركة تعلن عن تنفيذ مناورات عسكرية مشتركة للمرة الأولى

غزة / سما /

أعلنت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية ، صباح اليوم الأربعاء 23 ديسمبر 2020 ، عن جهوزيتها لتنفيذ مناورات عسكرية مشتركة للمرة الأولى.

وقالت الغرفة في بيان صحفي، "نعلن جهوزيتنا لتنفيذ مناورات عسكرية مشتركة للمرة الأولى، سنعلن رسمياً عن تفاصيلها وتوقيتاتها وفق مقتضيات الميدان".

وأضافت أنه "في إطار تعزيز التعاون والعمل المشترك بين فصائل المقاومة الفلسطينية، وتجسيداً لجهودها في رفع جهوزيتها القتالية بشكل دائم ومستمر، ونتاجاً لحجم الاستعدادات القتالية التي تقوم بها".

ودعت الجميع إلى التحلي بالمسؤولية وأخذ المعلومات بهذا الخصوص من مصادرها الرسمية.