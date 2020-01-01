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الصحة بغزة : تسجيل 12 وفاة و 867 اصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الأربعاء 23 ديسمبر 2020 10:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة : تسجيل 12 وفاة و 867 اصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة



غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة بغزة ، صباح اليوم الأربعاء 23 ديسمبر 2020 عن تسجيل 12 حالة وفاة و867 إصابة جديدة بفيروس كورونا .

وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي، حول تطورات تفشي فيروس كورونا في القطاع ، إلى تعافي 580 حالة جديدة من مصابي الفيروس، فيما إجمالي تراكمي للمصابين بلغ 35257  إصابة، وبلغ إجمالي الحالات النشطة 9849 حالة.

وأوضحت الوزارة، أن إجمالي المتعافين، بلغ 25113 حالة، وإجمالي الوفيات 295 حالة وفاة، وإجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 303 حالة، فيما بلغ اجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 197 حالة.

 

 

#كورونا #قطاع غزة #غزة #فيروس كورونا #فايروس كورونا

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