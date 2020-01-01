رام الله / سما /

تصدر تأييد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لعقد مؤتمر دولي للسلام، خلال اتصال هاتفي أجراه مع رئيس دولة فلسطين محمود عباس، عناوين الصحف المحلية (الحياة الجديدة، القدس، الأيام) .

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

- الرئيس يستقبل وزيري الصحة والخارجية ويوجه بالإسراع في الحصول على لقاح "كورونا"

- بوتين في اتصال هاتفي مع الرئيس: نؤيد عقد مؤتمر دولي للسلام

- في إطار حملة كبير ممنهجة: المستوطنون يصعدون اعتداءاتهم

- أبو ردينة: الحكومة تتحمل مسؤولية استمرار ارهاب المستوطنين.. وعلى المجتمع الدولي توفير الحماية لشعبنا

- صيدم: من الممكن اللجوء إلى الانتخابات بعيدا عن إطار المصالحة

- الاتحاد الأوروبي يتبرع بـ4.6 مليون يورو إضافية لدعم لاجئي فلسطين

- الجمعية العامة تصوت بأغلبية على حق شعبنا بالسيادة.. والمالكي يرحب

- اشتية يؤكد ضرورة تشكيل تحالف دولي لإعادة إحياء عملية السلام

- 29 وفاة و1561 إصابة بـ "كورونا"

- حل الكنيست ودعوة إلى إجراء انتخابات هي الرابعة في سنتين

- الاتحاد الأوروبي يجدد التزامه الراسخ بحل الدولتين.. والصين ترحب بمبادرة الرئيس عباس لعقد مؤتمر دولي للسلام

- تونس تنفي أنباء عن إمكانية تطبيع العلاقات مع إسرائيل

"القدس":

- الاحتلال يهدم عدة منشآت بالسواحرة والعيزرية والمكبر ويهدد بهد منزل عائلة الشهيد كيل

- 29 وفاة و1561 إصابة جديدة بكورونا و1808 حالات تعافٍ

- بوتين يؤيد عقد مؤتمر دولي للسلام ويتعهد بتوفير اللقاح

- "الكنيست" يحل نفسه وانتخابات إسرائيلية جديدة في آذار

- الحكومة الإسرائيلية تصادق على دعم المستعمرات

- وزير خارجية البرتغال يؤكد موقف بلاده الداعم لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة

- الرئاسة تحمل الحكومة الإسرائيلية استمرار إرهاب المستوطنين

- الجمعية العامة تصوت بأغلبية على حق شعبنا بالسيادة

- ملادينوف: الخطط الاستيطانية الأخيرة ستمنع قيام الدولة الفلسطينية

"الأيام":

- المستوطنون يواصلون تصعيد اعتداءاتهم على المواطنين وممتلكاتهم، والاحتلال يشن حملة هدم واسعة بالقدس

- إسرائيل: "الكنيست" تحل نفسها وانتخابات جديدة في آذار

- بايدين: الهجوم الإلكتروني على أميركا لا يمكن أن يبقى "من دون رد"

- بوتين يؤكد للرئيس تأييد بلاده لعقد المؤتمر الدولي لإطلاق عملية السلام

- جيش الاحتلال يعزز قواته في الضفة بعد مصرع مستوطنة

- اشتية يبحث المستجدات مع وزير خارجية البرتغال الزائر

- الاتحاد الأوروبي يجدد التزامه الراسخ بحل الدولتين

- تونس تنفي أنباء عن إمكانية تطبيع العلاقات مع إسرائيل

- "الوباء": وفاة 29 مواطناً ورصد 1561 إصابة

- "الأونروا" تقرر تأجيل دفع رواتب موظفيها عن الشهر الجاري إلى حين توفر الأموال