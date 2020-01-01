تصدر تأييد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لعقد مؤتمر دولي للسلام، خلال اتصال هاتفي أجراه مع رئيس دولة فلسطين محمود عباس، عناوين الصحف المحلية (الحياة الجديدة، القدس، الأيام) .
وفيما يلي أبرز العناوين:
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"الحياة الجديدة":
- الرئيس يستقبل وزيري الصحة والخارجية ويوجه بالإسراع في الحصول على لقاح "كورونا"
- بوتين في اتصال هاتفي مع الرئيس: نؤيد عقد مؤتمر دولي للسلام
- في إطار حملة كبير ممنهجة: المستوطنون يصعدون اعتداءاتهم
- أبو ردينة: الحكومة تتحمل مسؤولية استمرار ارهاب المستوطنين.. وعلى المجتمع الدولي توفير الحماية لشعبنا
- صيدم: من الممكن اللجوء إلى الانتخابات بعيدا عن إطار المصالحة
- الاتحاد الأوروبي يتبرع بـ4.6 مليون يورو إضافية لدعم لاجئي فلسطين
- الجمعية العامة تصوت بأغلبية على حق شعبنا بالسيادة.. والمالكي يرحب
- اشتية يؤكد ضرورة تشكيل تحالف دولي لإعادة إحياء عملية السلام
- 29 وفاة و1561 إصابة بـ "كورونا"
- حل الكنيست ودعوة إلى إجراء انتخابات هي الرابعة في سنتين
- الاتحاد الأوروبي يجدد التزامه الراسخ بحل الدولتين.. والصين ترحب بمبادرة الرئيس عباس لعقد مؤتمر دولي للسلام
- تونس تنفي أنباء عن إمكانية تطبيع العلاقات مع إسرائيل
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"القدس":
- الاحتلال يهدم عدة منشآت بالسواحرة والعيزرية والمكبر ويهدد بهد منزل عائلة الشهيد كيل
- 29 وفاة و1561 إصابة جديدة بكورونا و1808 حالات تعافٍ
- بوتين يؤيد عقد مؤتمر دولي للسلام ويتعهد بتوفير اللقاح
- "الكنيست" يحل نفسه وانتخابات إسرائيلية جديدة في آذار
- الحكومة الإسرائيلية تصادق على دعم المستعمرات
- وزير خارجية البرتغال يؤكد موقف بلاده الداعم لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة
- الرئاسة تحمل الحكومة الإسرائيلية استمرار إرهاب المستوطنين
- الجمعية العامة تصوت بأغلبية على حق شعبنا بالسيادة
- ملادينوف: الخطط الاستيطانية الأخيرة ستمنع قيام الدولة الفلسطينية
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"الأيام":
- المستوطنون يواصلون تصعيد اعتداءاتهم على المواطنين وممتلكاتهم، والاحتلال يشن حملة هدم واسعة بالقدس
- إسرائيل: "الكنيست" تحل نفسها وانتخابات جديدة في آذار
- بايدين: الهجوم الإلكتروني على أميركا لا يمكن أن يبقى "من دون رد"
- بوتين يؤكد للرئيس تأييد بلاده لعقد المؤتمر الدولي لإطلاق عملية السلام
- جيش الاحتلال يعزز قواته في الضفة بعد مصرع مستوطنة
- اشتية يبحث المستجدات مع وزير خارجية البرتغال الزائر
- الاتحاد الأوروبي يجدد التزامه الراسخ بحل الدولتين
- تونس تنفي أنباء عن إمكانية تطبيع العلاقات مع إسرائيل
- "الوباء": وفاة 29 مواطناً ورصد 1561 إصابة
- "الأونروا" تقرر تأجيل دفع رواتب موظفيها عن الشهر الجاري إلى حين توفر الأموال