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مستشار وزيرة الصحة: الأحوال الجوية المقبلة ستؤثر على مصابي كورونا في القطاع

الأربعاء 23 ديسمبر 2020 09:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مستشار وزيرة الصحة: الأحوال الجوية المقبلة ستؤثر على مصابي كورونا في القطاع



غزة / سما /

قال مستشار وزيرة الصحة في قطاع غزة فتحي أبو وردة، اليوم الأربعاء،  إن الوضع في قطاع غزة لازال خطيراً، وخاصة بعد تسجيل 867 إصابة جديدة، سيتم الإعلان عنها اليوم، بعد إجراء فحوصات لـ 2200 حالة.

وذكر أبو وردة، خلال تصريحات إذاعية، أن الإصابات تشكل 34% مقارنة بالفحوصات، وهي نسبة كبيرة.

وطالب المواطنين في حالة الشعور بأي أعراض التوجه للمشافي للتعامل معهم، كون أن هناك العديد من الحالات تصل في حالة حرجة نتيجة نقص الأوكسجين.

وأشار أبو وردة إلى أن نسبة إشغال الأسرة في المشافى تبلغ 80% وهي نسبة عالية، معتبراً أن الأحوال الجوية المقبلة أكثر برودة، والحالات قد تكون أكثر صعوبة من الماضي، خلال تلك الأيام.

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