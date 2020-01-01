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مقتل 3 رجال شرطة وإصابة رابع في إطلاق نار بفرنسا

الأربعاء 23 ديسمبر 2020 09:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل 3 رجال شرطة وإصابة رابع في إطلاق نار بفرنسا



وكالات / سما /

قتل ثلاثة من رجال الشرطة وجرح رابع برصاص أطلقه مختل عقليا في قرية معزولة بوسط فرنسا ليل الثلاثاء الأربعاء، كما أعلنت السلطات الفرنسية صباح اليوم الأربعاء.

وقتل أفراد الشرطة برصاص رجل يبلغ من العمر 48 عاما، أثناء محاولتهم إنقاذ امرأة لجأت إلى سطح منزل بالقرب من قرية سان جوست في المنطقة من كليرمون فيران.

وبعيد منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء، أبلغ دركيان بأعمال عنف ضد زوجة. وقد استهدفا بإطلاق النار عندما حاولا الاقتراب من المنزل الذي لجأت إليه المرأة المهددة.

وتوفي أحدهما متأثرا بجروحه، بينما أصيب الثاني بجروح في فخذه، ونقله رجال الاطفاء الى المستشفى.

وبعدما أضرم النار في منزله، أطلق الرجل النار مرة أخرى على رجال الدرك الموجودين في محيط المنزل، ما تسبب في مقتل اثنين آخرين، كما صرح لفرانس برس مكتب المدعي العام في كليرمون فيران الذي أكد أنه تم نقل المرأة إلى مكان آمن.

وذك مصدر قريب من التحقيق أن "سبعة من أفراد القوات الخاصة على الأقل موجودون في الموقع واتخذت إجراءات وقائية مشددة نظرا لخطورة الرجل".

ويبدو أن مطلق النار معروف بوقائع مرتبطة بمشاكل تتعلق بحضانة أطفال.

#فرنسا #شرطة #إطلاق نار

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