الإحصاء: ارتفاع مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني وانخفاض تكاليف شبكات الطرق والمياه والمجاري

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سجلت أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية في الضفة الغربية ارتفاعاً نسبته 0.21% خلال شهر تشرين ثاني 2020 مقارنة بشهر تشرين أول 2020، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني السكنية إلى 106.20 مقارنة بـ 105.98 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

على مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً نسبته 0.36%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً نسبته 0.15%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر تشرين ثاني 2020 مقارنة بالشهر السابق.

ارتفاع مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية

وسجلت أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية في الضفة الغربية ارتفاعاً نسبته 0.27% خلال شهر تشرين ثاني 2020 مقارنة بشهر تشرين أول 2020، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية إلى 105.89 مقارنة بـ 105.61 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

على مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً نسبته 0.43%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً نسبته 0.25%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر تشرين ثاني 2020 مقارنة بالشهر السابق.

ارتفاع طفيف على مؤشر أسعار تكاليف البناء لمباني العظم

وسجلت أسعار تكاليف البناء لمباني العظم في الضفة الغربية ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.04% خلال شهر تشرين ثاني 2020 مقارنة بشهر تشرين أول 2020، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء لمباني العظم إلى 103.16 مقارنة بـ 103.12 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً نسبته 0.16%، وأسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.05%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر تشرين ثاني 2020 مقارنة بالشهر السابق.

انخفاض مؤشر أسعار تكاليف إنشاء الطرق

وسجلت أسعار تكاليف إنشاء الطرق بأنواعها المختلفة في الضفة الغربية انخفاضاً مقداره 0.28% خلال شهر تشرين ثاني 2020 مقارنة بشهر تشرين أول 2020، إذ انخفض الرقم القياسي العام لأسعار تكاليف الطرق إلى 106.70 مقارنة بـــــــ 107.00 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون أول 2008=100).

وسجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 0.67%، بينما سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً نسبته 0.48%، في حين سجلت أسعار كل من مجموعة تكاليف وأجور العمال ومجموعة تكاليف تشغيل معدات وصيانة استقراراً خلال شهر تشرين ثاني 2020 مقارنة بالشهر السابق.

انخفاض طفيف على المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه

وسجل المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه في الضفة الغربية انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.08% خلال شهر تشرين ثاني 2020 مقارنة بشهر تشرين أول 2020، إذ انخفض المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه إلى 113.92 مقارنة بـ 114.01 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).

وعلى مستوى شبكات المياه، سجل الرقم القياسي انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.09%، إذ انخفض الرقم القياسي إلى 119.27 مقارنة بـ 119.37 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).

على مستوى خزانات المياه، سجل الرقم القياسي انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.07%، إذ انخفض الرقم القياسي إلى 102.15 مقارنة بـ 102.22 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).

انخفاض المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المجاري

وسجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات المجاري في الضفة الغربية* انخفاضاً مقداره 0.14% خلال شهر تشرين ثاني 2020 مقارنة بشهر تشرين أول 2020، إذ انخفض الرقم القياسي إلى 109.23 مقارنة بـ 109.39 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).