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كورونا عالميا: أكثر من مليون و724 ألف وفاة و78 مليونا و377 ألف إصابة

الأربعاء 23 ديسمبر 2020 09:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كورونا عالميا: أكثر من مليون و724 ألف وفاة و78 مليونا و377 ألف إصابة



وكالات / سما /

بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى صباح اليوم الأربعاء، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ مليون و724 ألف و325 وفاة، فيما بلغت حصيلة المصابين نحو 78 مليونا و377 ألف إصابة، تعافى منهم ما يزيد عن 55 مليونا و144 ألف مريض.

وتواصل الجائحة تفشيها في 218 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الثلاثاء، زيادة ملحوظة مقارنة باليوم الذي سبقه، في عدد الإصابات الجديدة المكتشفة، وكذلك في عدد الوفيات، حيث سجلت نحو 605 آلاف إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 13,180 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الثلاثاء أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي: أميركا التي عادت وسجلت رقما قياسيا بمقدار (3,376 وفاة)، والبرازيل (963 وفاة)، وألمانيا (944 وفاة)، وبريطانيا (691 وفاة)، وإيطاليا (628 وفاة).

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي: أميركا (199,080 إصابة)، والبرازيل (55,799 إصابة)، وبريطانيا (36,804 إصابات)، وروسيا (28,776 إصابة)، والهند (23,886 إصابة).

ولا تزال أميركا تتصدر دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات وعدد اصابات اجمالي، وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأربعاء، الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (330,824 وفاة)، والبرازيل (188,285 وفاة)، والهند (146,476 وفاة)، والمكسيك (119,495 وفاة)، وإيطاليا (69,842 وفاة).

فيما بينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات، هي: أميركا (18,684,628 إصابة)، والهند (10,099,308 إصابات)، والبرازيل (7,320,020 إصابة)، وروسيا (2,906,503 إصابة)، وفرنسا (2,490,946 إصابة).

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