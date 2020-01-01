  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أسعار الخضروات والدجاج في أسواق غزة اليوم

الأربعاء 23 ديسمبر 2020 09:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أسعار الخضروات والدجاج في أسواق غزة اليوم



غزة / سما /

جاءت أسعار الخضروات والدجاج في أسواق قطاع غزة، اليوم الأربعاء الموافق 23  ديسمبر 2020، على النحو التالي:
 

البندورة: 1 ك =  2 شيكل

خيار: 5 – 7 ك = 10 شيكل

خيار بلدي: 1ك = 3.5 شيكل

بطاطا بلدية: 4 ك = 10 شيكل

السبانخ: 1 ك = 2 شيكل

سلق: 1 ك = 2 شيكل

ملوخية: 1ك = 3 شيكل

لوبيا خضرا: 1ك = 5 شيكل

كوسا: 1ك = 3 شيكل

بصل: 1 ك = 2 شيكل

باذنجان (محاشي): 1ك = 2 شيكل

باذنجان (مقالي): 1ك =  1.5 شيكل

فلفل أخضر: 1ك = 6 شيكل

فلفل رومي: 1ك = 4 – 5 شيكل

بطاطا حلوة: 5 – 6 ك = 10 شيكل

ثومة (وقية): 3 شيكل

خس (كبير) = 2 شيكل

زهرة (جميع الأحجام): 2 – 4 شيكل

ملفوف (جميع الأحجام): 2 – 4 شيكل

ملفوف أحمر: 3 شيكل

ليمون: 4 – 5 ك = 10 شيكل

جزر : 1ك = 2 شيكل

فجل: 3 رأس: 1 شيكل

جرادة: 1 شيكل

بقدونس: 1 شيكل

نعنع: 1 شيكل

أسعار الفواكه:

موز: 1 ك = 4  شيكل

تفاح: 3 ك = 10 شيكل

أجاص: 1 ك = 3 – 5 شيكل

بوملي: 1ك = 2 شيكل

برتقال أبو صرّة: 3.5 ك = 10 شيكل

كلمنتينة: 3 – 5 ك = 10 شيكل

كاكا (فرسمونة): 5 ك = 10 شيكل

أفوكادو: 1ك = 7 شيكل

كيوي: 1ك = 7 شيكل

أسعار الدواجن واللحوم 

بيض: 10

دجاج: 8.5

لحمة: 36

#الدجاج #أسعار الدجاج

الأكثر قراءة اليوم

حسن نصر الله محمي... تقرير يبرز مخاوف "حزب الله" من "ضربة الأيام الأخيرة"

مصادر: الوفد الامني المصري يصل قطاع غزة غدا للقاء قيادة حماس

ملخص هدف مباراة الأمل عطبرة وسالتياس البوركيني في الكونفدرالية

تردد قناة الأهلي الجديد 2020 hd على النايل سات وجميع الأقمار

مسؤول بوزارة التنمية: إعادة مخصصات الشؤون لمن قطعت والعودة لصرف 4 شيكات العام المقبل

وزير الدفاع الإيراني يكشف سبب اغتيال العالم النووي فخري زادة

إسرائيل: وضع اليد على 4 ملايين دولار من إيران لحماس

الأخبار الرئيسية

p

الجزائر وتونس تمنعان "طائرة التطبيع الإسرائيلية" من التحليق في مجالهما الجوي

نورس ..من مدارس الأونروا في سورية إلى واحد من كبار الباحثين عن لقاح لفيروس كوفيد-19

وزارة الصحة بغزة: تسجيل 867 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الثلاثاء

مصر

حقيقة الأنباء المتداولة حول وصول الوفد المصري إلى غزة لتسلم السفارة المصرية؟

"الركن الشديد".. مناورة عسكرية ضخمة في قطاع غزة الأحد المقبل