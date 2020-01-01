الاحتلال يعتقل مواطنا ويداهم منزل الشهيد محمود كميل في قباطية جنوب جنين

جنين / سما /

عتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، مواطنا وداهمت منزل الشهيد محمود كميل في بلدة قباطية جنوب جنين.

وأفادت مصادر اعلامية ، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، واعتقلت الشاب محمد توفيق يوسف كميل بعد مداهمة منزله، وتفتيشه والعبث بمحتوياته.

كما داهمت قوات الاحتلال منزل عائلة الشهيد محمود كميل في البلدة، وفتشته وعبثت بمحتوياته، وعاثت فيه خرابا، واستجوبت كافة أفراد العائلة.

وفي سياق متصل، نصبت قوات الاحتلال حواجزها العسكرية على مفترق بلدة عرابة جنوب جنين، ومدخل قرية زبوبا، وأوقفت مركبات المواطنين على شارع جنين– نابلس والقرى القريبة من بلدتي يعبد وعرابة، وأعاقت تحركاتهم.