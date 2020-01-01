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فيديو : النائب سامي أبو شحادة يوبخ مسؤولين إماراتيين زارا الكنيست وهذا ما قاله لهما ..

الأربعاء 23 ديسمبر 2020 08:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو : النائب سامي أبو شحادة يوبخ مسؤولين إماراتيين زارا الكنيست وهذا ما قاله لهما ..



القدس المحتلة / سما /

وبخ النائب سامي أبو شحادة عن القائمة المشتركة التجمع الوطني الديمقراطي، مسؤولين إماراتيين زارا الكنيست امس الثلاثاء وشاركا في اجتماع لجنة الاقتصاد البرلمانية خلال بحثها ما يعرف بأرباح الجمهور من الغاز .

وعبر النائب أبو شحادة عن خجله بما يفعله رواد التطبيع الإماراتيين.

وقال أبو شحادة  لـ”القدس العربي” إن المسؤولين الإماراتيين حضرا لطرح تجربتهما في مجال إقامة صندوق قومي لأرباح النفط. كما قال أبو شحادة  إنه وجد من المناسب توبيخ كل من جمال الجروان الشنطي سكرتير مجلس الاستثمارات الدولي التابع للإمارات وجمعة محمد القيط نائب سكرتير شؤون التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد الإماراتية.

وخلال الجلسة  وجه "شحادة" حديثه لـ "جمال الجروان الشنطي"، سكرتير مجلس الاستثمارات الدولي التابع للإمارات و"جمعة محمد القيط" نائب سكرتير شؤون التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد الإماراتية، قائلا: "هل أنت مدرك لكل ما يجري أم أنك لم تفهم حيثيات خطاب التطبيع".

وأضاف: "من الوضح أنه سيكون هناك الكثير من المشاكل، إلا أن الأخلاق تلعب دورا مهما.. حتى لو كان هناك أبعاد اقتصادية معينة تبقى الأخلاق عنصرا مهما". وتابع: "إن لم تستح فافعل ما شئت".

وعلى خلفية ذلك قام رئيس اللجنة الاقتصادية عضو الكنيست افي ديختر( الليكود ورئيس سابق لرئيس الشاباك) بإخراج أبو شحادة من القاعة.

ويظهر فيديو متداول النائب سامي أبو شحادة  قبيل مغادرته القاعة وهو يخاطب الوفد الإماراتي قائلا: “ما تفعلوه عيب”.

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