كورونا عالميا: 77 مليون إصابة وتجارب على السلالة الجديدة

وكالات

في الوقت الذي تواصل فيه دول عديدة حول العالم تشديد الإجراءات لوقف انتشار السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي ظهرت في بريطانيا، بدأت في أوروبا وأميركا تجارب مخبرية بشأن سلالة كورونا.

وأصيب أكثر من 77 مليون شخص بفيروس كورونا على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى 1.7 مليون، فيما تماثل للشفاء أكثر من 49 مليونا.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/ كانون الأول 2019.

ولمواجهة السلالة الجديدة لكورونا، سيقوم الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة بمتابعة الوضع عن كثب، وستجمع الدول الأعضاء لمناقشة إستراتيجيات الفحص وخفض مستوى انتقال العدوى وتعزيز التواصل بشأن المخاطر، بدون أن يحدد موعدا للقاء.

وذكرت شبكة "سي إن إن" التلفزيونية أن شركتي فايزر-مودرنا تختبران لقاحيهما للوقاية من مرض كوفيد-19 على سلالة فيروس كورونا الجديدة سريعة الانتشار، والتي ظهرت في بريطانيا.

وفي مؤتمر صحافي للرئيس المؤسس لشركة بيونتك العالم الألماني من أصل تركي أوغور شاهين، كشفت شركة التكنولوجيا الحيوية الألمانية "بيونتك" قدرتها على توفير لقاح جديد خلال 6 أسابيع مضاد لسلالة فيروس كورونا المكتشفة مؤخرا.

لكنه لفت إلى أن فريق العمل بحاجة إلى أسبوعين لاختبار اللقاح الأول على المتغير الجديد من الفيروس.

وأعلنت الشركة الألمانية أن عمليات توريد اللقاح داخل الاتحاد الأوروبي سوف تبدأ اعتبارا من صباح اليوم الأربعاء.

وقالت إن هناك 12.5 مليون جرعة جاهزة للاتحاد الأوروبي قبل نهاية العام الجاري.

وقد سجلت بريطانيا، أمس الثلاثاء، عددا قياسيا من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا بلغ 36 ألفا و804 حالات و691 وفاة.

وكانت بريطانيا قد سجلت، الإثنين، 33 ألفا و364 إصابة و215 وفاة جراء كورونا.

يشار إلى أن السلالة الجديدة ظهرت لاحقا في هولندا وجنوب أفريقيا والدانمارك.