  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الرئاسة تحمل الاحتلال مسؤولية استمرار ارهاب المستوطنين وعلى المجتمع الدولي توفير الحماية لشعبنا

الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 10:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئاسة تحمل الاحتلال مسؤولية استمرار ارهاب المستوطنين وعلى المجتمع الدولي توفير الحماية لشعبنا



رام الله /سما/

أدان الناطق الرسمي باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة، اعتداءات المستوطنين الإرهابية التي استهدفت أبناء شعبنا، ما تسبب بإصابة عدد من المواطنين وإلحاق أضرار بممتلكاتهم، واستمرار سياسة تهجير العائلات المقدسية من منازلها والاستيلاء عليها، إضافة إلى مواصلة الاعتداءات على المقدسات الاسلامية والمسيحية من خلال  الاقتحامات المتكررة  من قبل عصابات المستوطنين للمسجد الاقصى المبارك.

وحمل أبو ردينة في بيان، الليلة، الحكومة الإسرائيلية مسؤولية استمرار اعتداءات المستوطنين الإرهابية، ومواصلة سياسة الاستيطان وانتهاك حرمة المقدسات الاسلامية والمسيحية، مؤكدا أن الاستيطان جميعه غير شرعي ومخالف للشرعية الدولية، خاصة قرار 2334، وسيزول عن الأرض الفلسطينية مهما طال الزمن.

وجدد الناطق الرسمي باسم الرئاسة، دعوة المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى الإسراع بتوفير الحماية الدولية لشعبنا، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية بهذا الخصوص، والضغط على الحكومة الاسرائيلية للتحرك من أجل وقف هذه الاعتداءات، حيث لا يمكن أن تبقى إسرائيل تتصرف كدولة فوق القانون.

#نبيل ابو درينة #الرئاسة الفلسطينية #مستوطنون #اعتداءات المستوطنين

الأكثر قراءة اليوم

الأحمد: حدثت مشادة بين الرجوب والعاروري واجتماع القاهرة بين فتح وحماس فشل في أول عشر دقائق

اذا لم تحل قضية المقطوعة رواتبهم ..دعوى قضائية دولية ضد السلطة لوقف المساعدات الأوروبية

أثار جدلا واسعا... ضاحي خلفان يتبرأ من الانتساب للعرب في حالة واحدة

حسن نصر الله محمي... تقرير يبرز مخاوف "حزب الله" من "ضربة الأيام الأخيرة"

ملخص هدف مباراة الأمل عطبرة وسالتياس البوركيني في الكونفدرالية

مسؤول بوزارة التنمية: إعادة مخصصات الشؤون لمن قطعت والعودة لصرف 4 شيكات العام المقبل

مصادر: الوفد الامني المصري يصل قطاع غزة غدا للقاء قيادة حماس

الأخبار الرئيسية

نورس ..من مدارس الأونروا في سورية إلى واحد من كبار الباحثين عن لقاح لفيروس كوفيد-19

وزارة الصحة بغزة: تسجيل 867 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الثلاثاء

مصر

حقيقة الأنباء المتداولة حول وصول الوفد المصري إلى غزة لتسلم السفارة المصرية؟

"الركن الشديد".. مناورة عسكرية ضخمة في قطاع غزة الأحد المقبل

860x484 (7)

بعد 42 يوما على وفاته.. هل بحثت منظمة التحرير الفلسطينية عن بديل لصائب عريقات؟