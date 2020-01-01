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تجمعات للمستوطنين قرب الحرم الإبراهيمي في الخليل وجنوب نابلس

الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 10:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
تجمعات للمستوطنين قرب الحرم الإبراهيمي في الخليل وجنوب نابلس



الخليل /سما/

تجمع عشرات المستوطنين قرب الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل، وعند حاجزي حوارة وزعترة جنوب نابلس، مساء اليوم الثلاثاء.

وشددت قوات الاحتلال الإسرائيلي من إجراءاتها عند شارع حوارة الرئيسي.

وقال الناطق باسم حركة فتح في حوارة عواد نجم، إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال ومركبات عسكرية انتشرت على مفارق الطرق وبين المنازل في بلدة حوارة.

وأضاف، أن عددا من الجيبات العسكرية تتواجد على دواري عينبوس وبيتا ومفرق طولكرم وحاجز زعترة العسكري، تمهيدا لمسيرة للمستوطنين في شارع حوارة و"يتسهار".

وقالت مديرية أوقاف الخليل إن اعتداءات متكررة من قبل المستوطنين وجيش الاحتلال على صلاحيات الأوقاف في الحرم، حيث أقدم الاحتلال على تقليم أشجاره،كما تبقي سلطات الاحتلال على "شمعدان" نصبته قبل أيام على سطح الحرم.

#مستوطنون #الحرم الابراهيمي #الخليل

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