الاتحاد الأوروبي يُجدد التزامه الراسخ بحل الدولتين

بروكسل /سما/

جدد الاتحاد الأوروبي التزامه الراسخ بحل الدولتين "المتفاوض عليه والقابل للحياة والمبني على المعايير المتفق عليها دوليا".

جاء ذلك في بيان صادر عن المتحدث الرسمي للاتحاد الأوروبي في بروكسل، اليوم الثلاثاء، هنأ فيه الاتحاد السفير تور وينيسلاند لمناسبة تعيينه منسقًا خاصًا للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، حيث يحل محل المنسق الخاص للأمم المتحدة المنتهية ولايته نيكولاي ملادينوف "الذي قدم مساهمة كبيرة خلال فترة ولايته، لا سيما لتخفيف الوضع على الأرض".

وأضاف البيان أن الاتحاد الأوروبي عمل مع السفير وينيسلاند بصفته مبعوث النرويج الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط لعدد من السنوات، ويتطلع إلى مواصلة العمل معه عن كثب في دوره الجديد، بما في ذلك في سياق التعاون المهم بين الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في اللجنة الرباعية للشرق الأوسط.