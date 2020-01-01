نتيجة مباراة ارسنال ومانشستر سيتي مباشر

لندن / سما

نقدم لكم رابط مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وارسنال بث مباشر مساء اليوم الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 التي تقام على ملعب الإمارات في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية للمخترفين.

مباراة ارسنال والسيتي مباشر تبث بعد قليل على قناة بي إن سبورت الرياضية باللغة العربية بصوت المعلق حفيظ دراجي، بالإضافة إلى قناة نادي مانشستر على يوتيوب بالإنجليزية.

وقرر بيب غوارديولا خوض اللقاء ضد ارسنال بتشكيلة قوية، إذ تتضمن ريال محرز النجم الدولي الجزائري، وجيسوس وفودين في خط المقدمة، رودريجو، بيرناردو، لابورت، دياز.

كما تضمنت التشكيلة الأساسية للسيتي الليلة، ستيفن، فرناندينيو كابتن الفريق، كانسيلو، فيما توريس وأجويرو وجوندوجان وسترلينج وستوز وإيدرسون على دكة البدلاء بشكل مؤقت.

واستذكر حساب مانشستر سيتي على تويتر ذكريات جميلة في مثل هذا التاريخ العام المنصرم، الذي شهد فوزه بطريقة مثيرة على ليستر سيتي بفضل تألق الموهوب رياض محرز.

ورغم الصعوبات التي يمر بها الفريق، إلا أن السيتي أصبح غير قادر على التعاقد مع صفقات جديدة؛ بسبب الأوضاع الاقتصادية الناتجة عن الإغلاق، علما أنه استعاد أغويرو الليلة.

وتابع إن مباراة ارسنال والسيتي منقولة مباشرة على حوالي عشرة قنوات ما بين العربية والعالمية، إضافة إلى منصات الناديين على وسائل التواصل، والمواقع الرياضية المختلفة.