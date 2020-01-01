  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

البرلمان التركي يمدد نشر عسكريين في ليبيا لثمانية عشر شهرا

الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 09:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
البرلمان التركي يمدد نشر عسكريين في ليبيا لثمانية عشر شهرا



انقرة /سما/ (أ ف ب)

صادق البرلمان التركي الثلاثاء على مذكرة تقضي بتمديد نشر عسكريين في ليبيا لثمانية عشر شهرا بعدما ادى تدخل انقرة الى جانب حكومة طرابلس الى عكس مسار النزاع وفقا لوكالة انباء الاناضول.

وعرضت الرئاسة التركية المذكرة التي بررتها باحتمال استئناف هجمات الرجل القوي في شرق ليبيا خليفة حفتر على حكومة الوفاق التي تعترف بها الامم المتحدة.

وكان البرلمان التركي صوت على مذكرة اولى بهذا المعنى في كانون الثاني/يناير 2020 ردا على استنجاد فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني في ليبيا بأنقرة للتصدي لهجوم المشير حفتر.

ويندرج ذلك في اطار تقارب بين انقرة وحكومة الوفاق ترجم باتفاق تعاون عسكري وامني واتفاق مثير للجدل لترسيم الحدود البحرية أبرم في تشرين الثاني/نوفمبر 2019 بين السراج والرئيس التركي رجب طيب اردوغان.

وسمح الدعم التركي لحكومة طرابلس خصوصا عبر ارسال مستشارين عسكريين وطائرات مسيرة بالحاق هزائم بقوات حفتر عند ابواب طرابلس.

وحفتر مدعوم من روسيا وخصوم انقرة الاقليميين لاسيما مصر والامارات.

وفي تشرين الاول/اكتوبر وقع وقف لاطلاق النار برعاية الامم المتحدة وسمح للاطراف المتخاصمة بالعودة الى طاولة المفاوضات. لكن انقسامات عميقة حول خيار حكومة انتقالية موقتة تقوض فرص انجاح الحوار السياسي.

#البرلمان التركي #الجيش التركي #ليبيا

الأكثر قراءة اليوم

الأحمد: حدثت مشادة بين الرجوب والعاروري واجتماع القاهرة بين فتح وحماس فشل في أول عشر دقائق

اذا لم تحل قضية المقطوعة رواتبهم ..دعوى قضائية دولية ضد السلطة لوقف المساعدات الأوروبية

أثار جدلا واسعا... ضاحي خلفان يتبرأ من الانتساب للعرب في حالة واحدة

العاروري يُعلق على إمكانية حدوث صراعات داخل فتح.. وادارة بايدن قد تختلف عن سابقاتها بموضوعين!

حسن نصر الله محمي... تقرير يبرز مخاوف "حزب الله" من "ضربة الأيام الأخيرة"

ماتياس شمالي يتحدث عن تعديل في برنامج المساعدات الغذائية في "الأونروا"

ملخص هدف مباراة الأمل عطبرة وسالتياس البوركيني في الكونفدرالية

الأخبار الرئيسية

"الركن الشديد".. مناورة عسكرية ضخمة في قطاع غزة الأحد المقبل

مصادر: الوفد الامني المصري يصل قطاع غزة غدا للقاء قيادة حماس

860x484 (7)

بعد 42 يوما على وفاته.. هل بحثت منظمة التحرير الفلسطينية عن بديل لصائب عريقات؟

الرئيس

"من القاتل الفعلي؟"... هآرتس: لماذا يتحدث دغان عن "برابرة السلطة الفلسطينية"؟

لقاح

مختبر بايونتيك يزف اخباراً سارة بشأن سلالة كورونا الجديدة: "لقاح جديد خلال ستة أسابيع"