قبل حل الكنيست.. نتنياهو: لا نفضل الانتخابات ولكن سنفوز بها إن جرت

القدس المحتلة /سما/

قال بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي مساء اليوم الثلاثاء، إن حزب الليكود الذي يتزعمه يفضل عدم إجراء الانتخابات في الوقت الحالي، وأنه يرى فيها بأنها خيار خاطئ.

ووعد نتنياهو في مؤتمر صحفي له بشأن الأزمة السياسية وقبيل إمكانية حل الكنيست الإسرائيلي عند منتصف الليل، بأنه في حال جرت الانتخابات بالفوز بها، قائلًا "إذا سحبونا للانتخابات، أعد الجميع بأننا سنفوز وبشكل كبير".

واتهم نتنياهو، زعيم حزب أزرق - أبيض بيني غانتس بخرق الاتفاقيات، وأنه يجر إسرائيل لانتخابات بسبب خلافات داخلية داخل حزبه، متهمًا أحزاب اليسار والوسط بالعمل ضد مصالح إسرائيل من خلال جرها للانتخابات.

وأكد أن حزبه سيسعى بقوة للفوز بالانتخابات المقبلة، ومنع تشكيل حكومة يسار ووسط، مشيرًا إلى أن الجمهور الإسرائيلي يفضل حكومة يمينية وأنه بيده تحقيق مثل هذا الخيار.

وقال نتنياهو "الطريقة الوحيدة لتشكيل حكومة بدون لبيد واليسار، والطريقة الوحيدة للحصول على حكومة يمين بدون يسار، هي انتخاب الليكود فقط"، متعهدًا في حال فوزه بالعمل كل ساعة من أجل الجمهور سواء على صعيد توفير اللقاحات والآمان الصحي، والوضع الأمني، والاقتصاد، وتحقيق السلام بالمنطقة.

وأشار إلى أنه يعمل على تغيير التاريخ في المنطقة من خلال الاتفاقيات الأربعة الموقعة مع الإمارات والبحرين والسودان والمغرب، مستعرضًا ما وصفها بالانجازات الهامة التي قام بها بتوفير اللقاحات كأول دول العالم، وجلب السلام للمنطقة، ووقف النفوذ الإيراني، وأنه في حال فوزه سيعمل على المزيد منها ويعمل على تقوية الاقتصاد.

من جانبه، أكد حزب أزرق - أبيض أن نتنياهو المتهم بـ 3 لوائح ااتهام هو من يجر البلاد إلى 4 حملات انتخابية، مشيرًا إلى أنه إذا لم يكن هناك محاكمة، كان سيكون هناك ميزانية، ولم يكون هناك انتخابات.