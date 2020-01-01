  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

تل أبيب: استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل خطوة نحو السلام

الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 08:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
تل أبيب: استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل خطوة نحو السلام



القدس المحتلة /سما/

قالت إسرائيل، الثلاثاء، "إن العلاقات بين الشعبين المغربي والإسرائيلي تاريخية"، موضحا أنهم يبنون الآن جسرا بين البلدين.

وقال ليئور حياة، المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية، في تصريحات من مطار الرباط، إن "استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل خطوة جديدة نحو السلام في الشرق الأوسط ودفع المنطقة إلى الاستقرار والازدهار".

وأضاف حياة: "أتحدث إليكم من العاصمة المغربية الرباط، أنا هنا في الجناح الملكي في مطار الرباط بانتظار قدوم الوفد التاريخي من إسرائيل في أول رحلة جوية مباشرة من إسرائيل إلى المغرب لإعادة استئناف العلاقة الدبلوماسية بين إسرائيل والمغرب".

وتابع: "إن تاريخ العلاقات بين الشعبين يعود لسنوات طويلة، لدينا جالية يهودية تعيش هنا في المغرب وجالية مغربية مهمة جدا تعيش في إسرائيل".

واستطرد: "هذه خطوة أخرى نحو السلام في الشرق الأوسط، وفي اتجاه تجنيب المنطقة بأكملها الصراعات والحروب والاتجاه بها نحو الازدهار والاستقرار".

واختتم بقوله: "أنا فخور وسعيد جدا بوجودي هنا، في هذه اللحظة التاريخية وأتمنى لكم جميعا أعيادا سعيدة وسنة جديدة رائعة ولعل هذه السنة تكون سنة السلام وتحمل أخبارا جيدة للشرق الأوسط والعالم أجمع".

وقبل وقت قصير، وصل وفد أمريكي إسرائيلي إلى الرباط، قادما من تل أبيب في أول رحلة طيران مباشر بين البلدين.

وتوشحت الطائرة الإسرائيلية برمز "خميسة"، المستوحى من الثقافة المغربية، إلى جانب عبارة "السلام" بالعربية والعبرية والإنجليزية، وأعلام المغرب وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية.

وهذه الرحلة هي الرحلة التجارية الأولى مباشرة من تل أبيب إلى الرباط عقب استئناف العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسرائيل.

ويتوجه الوفدان الأمريكي والإسرائيلي إلى ضريح محمد الخامس بالرباط من أجل الترحم على الملكيْن الراحليْن الحسن الثاني ومحمد الخامس.

وفي أعقاب ذلك، سيتوجه الجميع إلى قصر الضيافة بالرباط، من أجل توقيع اتفاقيات بين الحكومة المغربية ونظيرتها الإسرائيلية ولقاء الملك محمد السادس.

#اسرائيل #المغرب #التطبيع مع اسرائيل #الولايات المتحدة

الأكثر قراءة اليوم

الأحمد: حدثت مشادة بين الرجوب والعاروري واجتماع القاهرة بين فتح وحماس فشل في أول عشر دقائق

اذا لم تحل قضية المقطوعة رواتبهم ..دعوى قضائية دولية ضد السلطة لوقف المساعدات الأوروبية

أثار جدلا واسعا... ضاحي خلفان يتبرأ من الانتساب للعرب في حالة واحدة

العاروري يُعلق على إمكانية حدوث صراعات داخل فتح.. وادارة بايدن قد تختلف عن سابقاتها بموضوعين!

حسن نصر الله محمي... تقرير يبرز مخاوف "حزب الله" من "ضربة الأيام الأخيرة"

ماتياس شمالي يتحدث عن تعديل في برنامج المساعدات الغذائية في "الأونروا"

ملخص هدف مباراة الأمل عطبرة وسالتياس البوركيني في الكونفدرالية

الأخبار الرئيسية

"الركن الشديد".. مناورة عسكرية ضخمة في قطاع غزة الأحد المقبل

مصادر: الوفد الامني المصري يصل قطاع غزة غدا للقاء قيادة حماس

860x484 (7)

بعد 42 يوما على وفاته.. هل بحثت منظمة التحرير الفلسطينية عن بديل لصائب عريقات؟

الرئيس

"من القاتل الفعلي؟"... هآرتس: لماذا يتحدث دغان عن "برابرة السلطة الفلسطينية"؟

لقاح

مختبر بايونتيك يزف اخباراً سارة بشأن سلالة كورونا الجديدة: "لقاح جديد خلال ستة أسابيع"