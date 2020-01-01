اليونان تتعاقد مع إسرائيل لتدريب طياريها

القدس المحتلة /سما/

أبرمت اليونان مع شركة "إلبيط" الإسرائيلية، الثلاثاء، اتفاقية لتدريب طياري سلاح الجو اليوناني في المركز الدولي للتدريب على الطيران في كالاماتا، لمدة 22 عاما، مقابل 62.5 مليون يورو سنويا.

وتم تقييم عرض الجانب الإسرائيلي من قبل وزارة الدفاع الوطني والحكومة اليونانية ككل على أنه أكثر فائدة مقارنة بعرض "سي أيه إي" الكندية، سواء من حيث المكون المالي أو من حيث التدريب.

وتبلغ تكلفة العرض الإسرائيلي 1.375 مليار يورو لمدة 22 عاما أي أنه سيكلف ميزانية الدولة 62.5 مليون يورو سنوياً، في حين أن العرض الكندي بلغت قيمته 1.254 مليار يورو على مدى 20 عاما.