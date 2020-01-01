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"الخارجية": تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في صفوف جالياتنا

الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 08:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الخارجية": تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في صفوف جالياتنا



رام الله /سما/

أفادت وزارة الخارجية والمغتربين، مساء اليوم الثلاثاء، بتسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في صفوف جالياتنا حول العالم، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 8742 إصابة، فيما لم تسجل أية حالة وفاة جديدة لليوم الرابع على التوالي، ليستقر عدد حالات الوفاة عند 332 حالة، منذ بدء الجائحة.

وفي هذا السياق، ذكر فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع جاليتنا في الولايات المتحدة الأميركية أنه تم تسجيل 24 إصابة جديدة بالفيروس في صفوف الجالية في كل من: اوهايو، وميتشيغن، ونيوجيرسي ودالاس، ليرتفع عدد الإصابات إلى 5809 إصابات، فيما لم تسجل أي حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية لليوم الحادي عشر على التوالي، ليبقى عدد حالات الوفاة 98 حالة.

وفي سياق آخر، أفاد فريق العمل المختص بمغادرة دفعة جديدة من المواطنين (طلبة ورجال أعمال) إلى دبي صباح اليوم، للالتحاق بأسرهم ودراستهم وأعمالهم، حيث كان السفير أحمد الديك في وداعهم.

#الخارجية والمغتربين #فيروس كورونا #الجاليات الفلسطينية

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