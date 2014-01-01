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بعد 42 يوما على وفاته.. هل بحثت منظمة التحرير الفلسطينية عن بديل لصائب عريقات؟

الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 06:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعد 42 يوما على وفاته.. هل بحثت منظمة التحرير الفلسطينية عن بديل لصائب عريقات؟



رام الله /سما/ أ ف ب

صرّح واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن منصب أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة ومسؤول ملف المفاوضات مع الجانب الاسرائيلي لا يزال شاغراً، رغم مرور42 يوماً على وفاة الدكتور صائب عريقات.

وقال أبو يوسف إن "موضوع إشغال منصب عريقات لم تبحثه المنظمة بعد"، في حين أن أحد المسؤولين في المنظمة صرح لوكالة فرانس برس سابقا أن موضوع إشغال المنصب سيبحث بعد مرور 40 يوماً على وفاته.

توفي عريقات في العاشر من تشرين الثاني الماضي إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وعانى عريقات من التليف الرئوي، وخضع في العام 2017 لعملية زرع رئة في مستشفى في الولايات المتحدة.

ويعتبر منصب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية من المراكز المهمة في النظام السياسي الفلسطيني.

وحمّل عريقات ملف المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي منذ عام 1993 بعد أن استقال رئيس الوفد المفاوض حيدر عبد الشافي، واستمر عريقات بذلك حتى وفاته، رغم أن المفاوضات توقفت رسمياً في العام 2014.

واستبعد عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة أحمد مجدلاني استئناف المفاوضات قريباً مع إسرائيل، مشيراً إلى أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لم تضع القضية الفلسطينية على جدول أعمالها.

وقال مجدلاني: "من ثماني أولويات على طاولة بايدن لم يتم وضع القضية الفلسطينية، فالحديث عن مفاوضات قريبة ليس سوى أوهام".

وتواجه إسرائيل أزمات داخلية تسير نحو انهيار حكومة الائتلاف "الوحدة والطوارئ"، وتلوح في الأُفق انتخابات رابعة.

ويسعى نتنياهو إلى التطبيع مع أكبر عدد ممكن من الدول العربية، معتبراً أنه لا علاقة للتطبيع مع الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

من جهته، قال خافيير أبو عيد، أحد الفاعلين في مكتب المفاوضات، وعمل مطولاً مع عريقات لوكالة فرانس "ليس لديّ أي علم بالشخصية الجديدة لإدارة دائرة المفاوضات".

استأنفت السلطة الفلسطينية قبل نحو شهر كافة أشكال التنسيق مع الجانب الإسرائيلي، بما فيه الأمني، بعد أن قطعته في أيار الماضي.

وأشار مسؤول المنظمة إلى أنه ليس بالضرورة أن يحمل أمين سر المنظمة المقبل ملف المفاوضات مثلما كانت الحال مع عريقات.

#منظمة التحرير #اللجنة التنفيذية #وفاة عريقات #صائب عريقات #السلطة الفلسطينية #دائرة شؤون المفاوضات #اسرائيل

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