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مختبر بايونتيك يزف اخباراً سارة بشأن سلالة كورونا الجديدة: "لقاح جديد خلال ستة أسابيع"

الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 06:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
مختبر بايونتيك يزف اخباراً سارة بشأن سلالة كورونا الجديدة: "لقاح جديد خلال ستة أسابيع"



برلين /سما/ أ ف ب

أعلن أحد مدراء مختبر بيونتيك الألماني أوغور شاهين أن المختبر الذي طوّر مع شركة فايزر الأمريكية أول لقاح ضد كوفيد-19 تم ترخيصه في العالم، قادر على توفير لقاح جديد “خلال ستة أسابيع” في حال تحوّل الفيروس كما حصل في بريطانيا.

وقال شاهين: “نحن قادرون تقنياً على إنتاج لقاح جديد خلال ستة أسابيع”.

وأضاف في مؤتمر صحافي في ماينز في غرب ألمانيا غداة إعطاء السلطات الأوروبية الضوء الأخضر لتوزيع اللقاح في الاتحاد الأوروبي: “في المبدأ جمال تقنية الحمض الريبي النووي المرسال يكمن في أنه بإمكاننا البدء مباشرة بتصميم لقاح يحاكي تماماً التحوّل الجديد” للفيروس.

لكنه أكد أنه “من المرجّح كثيراً” أن يكون اللقاح الحالي فعّالاً ضد السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجدّ التي رُصدت في بريطانيا وهي أكثر قدرةً على التفشي وتثير الخشية من ارتفاع حاد في عدد الإصابات بكوفيد-19.

وأضاف العالم وهو أحد مؤسسي مختبر بايونتيك مع زوجته أوزلم توريسي، أن “تقنياً من المرجح جداً أن تتمكن الاستجابة المناعية التي يثيرها اللقاح أيضاً من التعامل مع السلالة الجديدة من الفيروس”.

وبرّر تفاؤله بواقع أن اللقاح الذي طوّره مع شريكته فايزر سيكون فعّالاً لأنه “يتضمن أكثر من ألف حمض أميني وقد تحوّلت تسعة من بينها فقط، ما يعني أن 99% من البروتين لا تزال نفسها”.

وأشار إلى أنه يُفترض أن “ينشر بايونتيك نتائج تجاربه على السلاسة الجديدة من سارس-كوف-2 في غضون أسبوعين”.

#مختبر بيونتيك الألماني #لقاح كورونا #فيروس كورونا #لقاح فايزر #لقاح فايزر وبيوتنيك #سلالة كورونا الجديدة

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