  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الولايات المتحدة تمنح السودان الحصانة السيادية بعد إقرار التشريع في الكونغرس

الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 05:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
الولايات المتحدة تمنح السودان الحصانة السيادية بعد إقرار التشريع في الكونغرس



واشنطن /سما/

أقر الكونغرس الأميركي، اليوم الثلاثاء، تشريعا يعيد للسودان حصانته السيادية وذلك في أعقاب رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وكان توصيف السودان بأنه دولة راعية للإرهاب الساري منذ قرابة ثلاثة عقود تداعياته السلبية على الاقتصاد السوداني وقيد قدرته على تلقي المساعدات.

ويفي إعادة الحصانة السيادية للسودان الصبغة الرسمية على هذه الخطوة في أعقاب رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، لكن التشريع يسمح بالاستمرار في نظر الدعاوى القضائية المنظورة أمام المحاكم الأميركية والتي رفعتها أسر ضحايا هجمات سبتمبر/ أيلول 2001 في الولايات المتحدة وذلك رغم أن خبراء يقولون إنه من المستبعد أن يخسر السودان هذه القضايا.

وقد أدى توصيف السودان بأنه دولة راعية للإرهاب الساري منذ قرابة ثلاثة عقود إلى تداعيات سلبية على الاقتصاد السوداني وقيّد قدرته على تلقي المساعدات. وبالنسبة للمستثمرين يزيل قرار إعادة الحصانة السيادية قدرا آخر من المخاطر المالية.

ويجري السودان محادثات مع الولايات المتحدة منذ أشهر وقد دفع تسوية تم التوصل إليها من خلال التفاوض قدرها 335 مليون دولار لضحايا هجمات تنظيم القاعدة على سفارتين أمريكيتين في شرق أفريقيا عام 1998 وذلك بعد أن أصدرت محاكم أمريكية أحكاما بفرض تعويضات أكبر كثيرا عليه، وكانت الولايات المتحدة أدرجت السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب في 1993 على أساس أن نظام الرئيس السابق عمر البشير يدعم جماعات متطرفة منها تنظيم القاعدة وحركة حماس وحزب الله.

#الكونغرس الأميركي #السودان #قائمة الدول الراعية للإرهاب #الولايات المتحدة #امريكا #دونالد ترامب #التطبيع مع اسرائيل #اسرائيل

الأكثر قراءة اليوم

الأحمد: حدثت مشادة بين الرجوب والعاروري واجتماع القاهرة بين فتح وحماس فشل في أول عشر دقائق

جنود في الجيش الإسرائيلي يتلقون رسائل تهديد نصية.. هذه فحواها

اذا لم تحل قضية المقطوعة رواتبهم ..دعوى قضائية دولية ضد السلطة لوقف المساعدات الأوروبية

أثار جدلا واسعا... ضاحي خلفان يتبرأ من الانتساب للعرب في حالة واحدة

العاروري يُعلق على إمكانية حدوث صراعات داخل فتح.. وادارة بايدن قد تختلف عن سابقاتها بموضوعين!

حسن نصر الله محمي... تقرير يبرز مخاوف "حزب الله" من "ضربة الأيام الأخيرة"

ماتياس شمالي يتحدث عن تعديل في برنامج المساعدات الغذائية في "الأونروا"

الأخبار الرئيسية

الرئيس

"من القاتل الفعلي؟"... هآرتس: لماذا يتحدث دغان عن "برابرة السلطة الفلسطينية"؟

لقاح

مختبر بايونتيك يزف اخباراً سارة بشأن سلالة كورونا الجديدة: "لقاح جديد خلال ستة أسابيع"

ابو حسنة يوضح تفاصيل المساعدات الغذائية الجديدة.. هذه الفئات لن تستفيد من كابونة الأونروا

860x484 (3)

الرئيس يوجه بالإسراع في الحصول على لقاح "كورونا"

بوتين يناقش مع الرئيس عباس إمكانية توريد لقاحات روسية إلى فلسطين