إغلاق محال تجارية وتحرير مخالفات سلامة عامة في قلقيلية

قلقيلية /سما/

أغلقت الشرطة أمس محلاتٍ تجاريةٍ وحررت مخالفات للسلامة العامة وحجزت اشخاص وضبطت مركبات لغير الملتزمين بالإجراءات الوقائية والصحية وقرار الإغلاق في المحافظة.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، بأن دوريات الشرطة والأجهزة الأمنية في المحافظة، وأثناء قيامها بعمل جولات في منطقة الإختصاص لمنع حركة وتنقل المواطنين فيها تنفيذاً لتعليمات الحكومة بحالة الإغلاق المعلنة والقاضية بمنع الحركة والتنقل مساءً فقد قامت الشرطة بإغلاق 40 محلاً تجارياً في أرجاء المحافظة.

وحررت الشرطة 35 مخالفة سلامة عامة، وضبطت ست مركبات ودراجتين ناريتين لغير الملتزمين بالإجراءات الوقائية والصحية، وحجزت خمسة مواطنين غير ملتزمين بحالة الإغلاق، والتي أعلن عنها من قبل الحكومة في كافة محافظات الوطن.

