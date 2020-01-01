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إزاحة الستار عن حجر الأساس لمشروع المقر الجديد لمديرية النقل والمواصلات في طولكرم

الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 05:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
إزاحة الستار عن حجر الأساس لمشروع المقر الجديد لمديرية النقل والمواصلات في طولكرم



طولكرم /سما/

أزاح محافظ طولكرم عصام أبو بكر، ووزير النقل والمواصلات عاصم سالم، الستار عن حجر الأساس لمشروع  إقامة المقر الجديد  لمديرية النقل والمواصلات في شارع السكة غرب مدينة طولكرم.

وأكد المحافظ أبو بكر أهمية بناء  المقر الجديد لمديرية النقل والمواصلات بطولكرم، خاصة أنه حاجة لجميع المحافظة، بحيث تكون لدينا مديرية في هذا الموقع، بعيداً عن أزمة السير، مع توفير كافة الخدمات للجمهور، شاكراً وزير المواصلات وبلدية زيتا، على المشروع الذي من شأنه أن يخفف الكثير من مسائل السير والمرور.

بدوره، أشار سالم إلى أنه يجري العمل  وفق إستراتجية حكومية للانتقال من المباني المستأجرة إلى مبانٍ مملوكة، موضحاً أن المبنى الجديد لمديرية النقل والمواصلات بطولكرم الذي سيكون على مساحة دونمين، سيكون وفق المواصفات المعتمدة، التي من شأنها أن تساهم بتقديم الخدمة الأفضل للمراجعين في محافظة طولكرم، مع الأخذ بعين الاعتبار أن تكون صالات خدمة المواطنين بشكل أكبر وأفضل من السابق، منوهاَ إلى مواصلة العمل بهذه الآلية في جميع المحافظات لبناء جميع مؤسسات الوطن. 

#محافظ طولكرم #النقل والمواصلات

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