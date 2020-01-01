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إسرائيل: وضع اليد على 4 ملايين دولار من إيران لحماس

الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 05:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل: وضع اليد على 4 ملايين دولار من إيران لحماس



القدس المحتلة /سما/

وقع وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، الثلاثاء، أمرا بمصادرة 4 ملايين دولار بادعاء أنه تم تحويلها من إيران إلى حركة حماس في قطاع غزة.

وجاء توقيع القرار، وفق مصادر اسرائيلية، بناء على توصية من القيادة الاقتصادية الوطنية لمكافحة "الإرهاب" التابعة لوزارة الجيش الاسرائيلي.

وادعت إسرائيل أن الأموال التي حولّت إلى حماس عبر شركة صرافة، كانت مخصصة لتطوير البنية التحتية العسكرية لحماس في غزة، بما في ذلك إنتاج الأسلحة ودفع رواتب لعناصرها.

وأوضحت المصادر، أن قرار المصادر تم بحق رجل الأعمال الغزي زهير شلمخ وشركة الصرافة "المتحدون" التي يمتلكها.

#الجيش الإسرائيلي #بيني غانتس #ايران #حركة حماس #قطاع غزة #مصادرة اموال

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