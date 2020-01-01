  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

بومبيو يوجه رسالة الى لبنان واسرائيل بشأن محادثات ترسيم الحدود

الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 04:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
بومبيو يوجه رسالة الى لبنان واسرائيل بشأن محادثات ترسيم الحدود



واشنطن /سما/

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ،يوم الثلاثاء، إن بلاده لا تزال مستعدة للوساطة في نقاش بناء بين إسرائيل ولبنان إذ لا تزال مواقف الطرفين مختلفة بشدة في مباحثات الحدود البحرية.

وذكر بومبيو، أن الولايات المتحدة مستعدة لمواصلة العمل مع إسرائيل ولبنان في مفاوضات بشأن الحدود البحرية، حيث تكافح الدولتان للتوصل إلى اتفاق.

وأضاف بومبيو في بيان "للأسف، على الرغم من النوايا الحسنة لكلا الجانبين، فإن الطرفين متباعدان. تظل الولايات المتحدة على استعداد للتوسط في مناقشات بناءة وتحث كلا الجانبين على التفاوض على أساس الادعاءات البحرية الخاصة بكل منهما التي أودعاها في السابق لدى الأمم المتحدة".

هذا وكانت الولايات المتحدة، أبلغت الجانب اللبناني تعليق المباحثات حتى إشعار آخر.

من جهته، قال مصدر لبناني لوكالة "رويترز" في وقت سابق، إن الوسطاء الأمريكيين الذين أبلغوا الجانب اللبناني بالتأجيل سيجرون لاحقا اتصالات ثنائية مع الجانبين.

#مايك بومبيو #الولايات المتحدة #لبنان #اسرائيل #مفاوضات ترسيم الحدود #ترسيم الحدود البحريّة

الأكثر قراءة اليوم

الأحمد: حدثت مشادة بين الرجوب والعاروري واجتماع القاهرة بين فتح وحماس فشل في أول عشر دقائق

جنود في الجيش الإسرائيلي يتلقون رسائل تهديد نصية.. هذه فحواها

اذا لم تحل قضية المقطوعة رواتبهم ..دعوى قضائية دولية ضد السلطة لوقف المساعدات الأوروبية

أثار جدلا واسعا... ضاحي خلفان يتبرأ من الانتساب للعرب في حالة واحدة

العاروري يُعلق على إمكانية حدوث صراعات داخل فتح.. وادارة بايدن قد تختلف عن سابقاتها بموضوعين!

حسن نصر الله محمي... تقرير يبرز مخاوف "حزب الله" من "ضربة الأيام الأخيرة"

ماتياس شمالي يتحدث عن تعديل في برنامج المساعدات الغذائية في "الأونروا"

الأخبار الرئيسية

ابو حسنة يوضح تفاصيل المساعدات الغذائية الجديدة.. هذه الفئات لن تستفيد من كابونة الأونروا

860x484 (3)

الرئيس يوجه بالإسراع في الحصول على لقاح "كورونا"

بوتين يناقش مع الرئيس عباس إمكانية توريد لقاحات روسية إلى فلسطين

وزيرة الصحة : 29 وفاة و1561 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1808 حالات تعاف

حسن نصر الله محمي... تقرير يبرز مخاوف "حزب الله" من "ضربة الأيام الأخيرة"