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مستوطنة تحاول دهس 3 أشقاء أطفال بالخليل

الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 04:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنة تحاول دهس 3 أشقاء أطفال بالخليل



الخليل /سما/

حاولت مستوطنة إسرائيلية ظهر يوم الثلاثاء، دهس ثلاثة أطفال أشقاء في منطقة جبل جالس بمحاذاة مستوطنة "حفال جال" المقامة على أراضي المواطنين شرق مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

وأكد  المواطن راشد التميمي "أحد سكان المنطقة" في تصريح صحفي، على أن مستوطنة حاولت دهس ثلاثة طفال أشقاء وهم: غزل محمود برادعية (11 عاما)، ونور (8 أعوام)، ومصطفى (3 أعوام)، أثناء مرورهم من الشارع، بحسب وكالة وفا.

ونوه إلى أن المستوطنة دخلت بمركبتها الى مدخل الطريق باتجاههم لولا تدخل أحد المواطنين في اللحظات الأخيرة، حيث لاذت بالفرار.

#مستوطنون #عملية دهس

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