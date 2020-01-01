الإعلان عن اجتماع لمنظمة الصحة العالمية لمناقشة مواجهة "كورونا المتحور"

جنيف /سما/

أعلن المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية هانس كلوغ، اليوم الثلاثاء، أن الفرع الأوروبي سيعقد اجتماعًا لأعضائه بهدف مناقشة استراتيجيات مواجهة السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجدّ، فيما لم يحدد موعده.

وأوضح كلوغ في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "استجابة للسلالة الجديدة المنتشرة في المملكة المتحدة، سيقوم الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة بـ"متابعة الوضع عن كثب".

وأردف: "سيجتمع الدول الأعضاء لمناقشة استراتيجيات الفحص وخفض مستوى انتقال العدوى وتعزيز التواصل حول المخاطر".

وفي وقت سابق، شددت منظمة الصحة العالمية على أنها تتوقع الحصول قريبا على مزيد من التفاصيل عن سلالة جديدة من فيروس كورونا.