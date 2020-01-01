ابو حسنة يوضح تفاصيل المساعدات الغذائية الجديدة.. هذه الفئات لن تستفيد من كابونة الأونروا

غزة /سما/

قال المستشار الإعلامي لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بغزة عدنان أبو حسنة، اليوم الثلاثاء، إنه ستكون هناك كوبونة موحدة في الربع الأول من عام 2021.

وأوضح أبو حسنة في تصريح صحفي، أنه يضاف إلى هذه الكابونة بأن كل شخص سيتسلم 10 كيلوجرام طحين زيادة عن المعدل الطبيعي.

وأشار إلى أن نفس كمية المواد التي اشترتها "الأونروا" هذا العام، سيتم شرائها العام القادم بقيمة تصل لـ 80 مليون دولار، ولن تنقص.

وبين أن كل لاجئ فلسطيني مسجل وعلى قيد الحياة ويستحق وموجود في قطاع غزة، سيتسلم هذه الكابونات، منوهًا إلى ان كل شخص لديه دخل ثابت ومنتظم لن يتسلم الكابونة.

وأضاف أنه يتم الآن فحص مستوى الأجور وهل من الممكن أن ينطبق عليه أو لا قبل عملية القطع والحجب.