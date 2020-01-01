الرئيس يوجه بالإسراع في الحصول على لقاح "كورونا"

رام الله /سما/

استقبل الرئيس محمود عباس، اليوم الثلاثاء، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، وزيري الصحة مي الكيلة، والخارجية والمغتربين رياض المالكي.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أن الرئيس استمع من وزيرة الصحة إلى شرح مفصل حول الوضع الوبائي في فلسطين، والإجراءات التي تقوم بها الوزارة للحد من انتشار فيروس "كورونا".

كما أطلع وزير الخارجية الرئيس على الاتصالات التي تجريها فلسطين مع مختلف الدول حول العالم من أجل تأمين الحصول على لقاح ضد الفيروس.

ووجه الرئيس وزيرة الصحة إلى الإسراع بالحصول على اللقاح، مشدداً على أهمية تقديم كل ما من شأنه التخفيف من معاناة أبناء الشعب الفلسطيني جراء هذه الجائحة.