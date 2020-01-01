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اشتيه يؤكد ضرورة تشكيل تحالف دولي لإعادة إحياء عملية السلام

الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 03:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتيه يؤكد ضرورة تشكيل تحالف دولي لإعادة إحياء عملية السلام



رام الله /سما/

بحث رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية مع نائب رئيس الوزراء وزير خارجية البرتغال اوغستو سانتوس سيلفا آخر التطورات والمستجدات السياسية.

وشدد اشتية خلال اللقاء الذي عقد بمكتبه في مدينة رام الله، اليوم الثلاثاء، بحضور وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، على أهمية كسر الأمر الواقع، وتطبيق دعوة البرلمان البرتغالي للحكومة للاعتراف بدولة فلسطين، لما فيه من حفاظ على حل الدولتين من التلاشي، في ظل التوسع الاستيطاني الإسرائيلي الممنهج، والخطوات الإسرائيلية في تدمير أي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية.

وأشار رئيس الوزراء إلى ضرورة تشكيل تحالف دولي لإعادة إحياء عملية السلام، تترأسه الرباعية الدولية، على أساس قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، لإنهاء الاحتلال وإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

وأكد اشتية متانة العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيراً إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك على صعيد العديد من القطاعات، وتفعيل اللجان المشتركة بما يشمل رجال الاعمال والتبادل الأكاديمي والثقافي، إضافة الى تعزيزها على المستوى الشعبي، ومؤسسات المجتمع المدني.

من جانبه، أكد وزير الخارجية البرتغالي دعم بلاده لحل الدولتين، مضيفا أن أوروبا ستعمل على إنجاز ذلك، إضافة لعلاقات الصداقة التي تربط البلدين.

#رئيس الوزراء #محمد اشتيه #ايطاليا #اوغستو سانتوس سيلفا

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